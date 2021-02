Clarah Passos integra o elenco da websérie 'Ponto Fraco'. Clarah Passos tem mais um trabalho no ar, a websérie 'Ponto Fraco' estreou no último dia 22, no canal da CN Artes no YouTube.

Em 'Ponto Fraco' um grupo de garotas resolve passar seu tempo on-line ouvindo misteriosas histórias que a avó Hilda adora contar. Essa avó, que é parente de uma das meninas, começa a narrar algumas lendas folclóricas de cada região do Brasil, começando pela lenda da Cuca. O conflito se estabelece quando alguns acontecimentos estranhos começam a colocar em dúvida se aquelas histórias são realmente fictícias ou se tem alguma relação com a realidade, tornando toda situação ainda mais assustadora quando uma das meninas desaparecem.

A websérie é uma produção da CN Artes e tem direção de Charles Daves, roteiro e assistente de direção de Leonardo Robbi e montagem de Diego Nascimento. No elenco, além de Clarah Passos, dando vida a personagem Letícia, então Ana Valéria como Hilda, Andréa Farias como Célia, Laura Pinheiro como Monique, Mariana Di Giacomo como Luciana, Maysa Moreno como Priscila, Paola Rabetti como Júlia, Pietra Lucas como Naomi e Rafa Calazans como Verônica, e participação especial de Marianna Meireles.

A artista mirim Clarah Passos já atuou em espetáculos dirigidos por grandes figuras artísticas como Cininha de Paula, Fernanda Chamma, Bernardo Berro, Cyinthia Falabella e Maiza Tempesta. Protagonista com a personagem "Menina do Casarão" no espetáculo "Achados & Perdidos", dirigido por Cininha de Paula, a jovem teve a temporada de apresentações interrompida com a chegada da pandemia. Clarah participou da segunda temporada da websérie "A Fuga", dirigida por Charles Davis e da série Floresta Week, que foi transmitida na emissora VTV/SBT. Participou como arquiteta mirim do programa Bia na TV da emissora VTV/SBT e também do Festival Infantil de Cinema do SBT. Além disso, Clarah também faz trabalhos publicitários, dublagem e locução publicitária. Durante a pandemia Clarah participou do espetáculo online 'Broadway em Revista', com direção de Aurora Dias, Juliana Moulin e César Viggiani. Também estabeleceu maior contato com as redes sociais e produziu uma sequência de Lives com conteúdo sobre o universo artístico, chamado "Caixa de Perguntas da Clarah", onde fez entrevistas incríveis com diversas personalidades importantes no meio artístico. Recentemente a atriz integrou o elenco de 'João e Maria - O Musical' que teve temporada no Teatro D, em São Paulo.

Websérie disponível através do link: https://www.youtube.com/channel/UCz36EZaH-F0Dmd12qAgDZUw.