Cia. Da Revista Opens TATUAGEM, a Musical About Love and Freedom in Times of Oppression

Cia. da Revista celebrates its 25th anniversary with the premiere of the musical Tatuagem, an adaptation, directed by Kleber Montanheiro, for the feature film that won Kikito Award for Best Movie for Recife-born filmmaker Hilton Lacerda, at the Gramado Film Festival, in 2013.

The show premieres on April 14 at Espaço Cia da Revista, where it runs from Thursday to Saturday at 9 pm and on Sundays at 7 pm.

The story takes place in Recife, 1978, where the theatrical troupe Chão de Estrelas, led by the extravagant Clécio Wanderley, has Paulete as the main star of the group. On a night show, they are visited by Paulete's brother-in-law, young Fininha, who is in the army. Enchanted with the universe created by the company, he is soon seduced by Clécio. The two start a torrid relationship, which puts Fininha in front of a big problem: dealing with the repression existing in the military environment in the middle of the Brazilian dictatorship. The show is about love and freedom in times of oppression.

A Cia. da Revista comemora seus 25 anos de trajetória com a estreia do musical Tatuagem, uma adaptação dirigida por Kleber Montanheiro para o longa-metragem que rendeu o Kikito de melhor filme ao cineasta recifense Hilton Lacerda no Festival de Cinema de Gramado, em 2013. O espetáculo estreia no dia 14 de abril, no Espaço Cia da Revista, onde fica em cartaz de quinta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 19h.

O elenco conta com a participação de André Torquato, Bia Sabiá, Cleomácio Inácio, GuRezê, Júlia Sanchez, Lua Negrão, Lucas Truta, Mateus Vicente, Natália Quadros, Romário Oliveira e Zé Gui Bueno. Já a direção musical e os arranjos são assinados por Marco França.

A trama acompanha a trupe teatral recifense Chão de Estrelas, que é liderada pelo extravagante Clécio Wanderley. Em uma noite, em 1978, os artistas recebem a visita do jovem Fininha, que é cunhado de Paulete, a estrela do grupo. Encantado com aquele universo marginal, o militar logo é seduzido pelo charmoso líder da companhia.

Tatuagem's company

photo by Rodrigo Chueri

Os dois iniciam um tórrido relacionamento, que vai colocar Fininha diante de um grande problema: como viver esse amor e continuar trabalhando no repressivo ambiente militar em plena ditadura?

Algo curioso é que o Chão de Estrelas é inspirado no Teatro Vivencial, uma trupe pernambucana que fez sua arte nos anos de 1970 e 1980 e ficou conhecida por sua militância poética e como ícone da contracultura. E, de acordo com o diretor Kleber Montanheiro, o próprio trabalho feito pela Cia. da Revista tem muitas semelhanças com o do grupo retratado pelo filme.

photo by Rodrigo Chueri

"Nós todos temos essa ideia de junção de linguagens. A música sempre está muito presente em nossos espetáculos e exploramos outras possibilidades, como a dança, o circo, o circo-teatro e a própria revista como um gênero. Isso tem muito a ver com o Chão de Estrelas. E é interessante porque esse grupo estava inserido em um contexto de luta pela liberdade e nós estamos lutando para continuar com nosso espaço aberto, que ficou muito tempo fechado durante a pandemia", compara o encenador.

Para transpor toda essa atmosfera criada pelo Chão de Estrelas no filme, a Cia. da Revista modificou até a estrutura de seu espaço. A plateia, por exemplo, será acomodada em cadeiras e mesas de dois lugares e até o hall de entrada e a fachada do espaço foram repensados para lembrar a sede do grupo fictício.

Tatuagem é o segundo espetáculo da trilogia de peças "Conexão São Paulo-Pernambuco", que teve início em 2021, com a estreia de Nossos Ossos, a partir do romance do escritor Marcelino Freire.

Trilha sonora d'As Baías

photo by Rodrigo Chueri

Kleber Montanheiro conta que a ideia de montar a adaptação surgiu nesse período de isolamento, em um momento que ele estava revisitando obras que marcaram sua vida. "Acho que a música acabou sendo o ponto de partida. Eu estava assistindo ao filme e notei que as canções d'As Baías se encaixavam perfeitamente em várias cenas. Tenho amizade com a banda, principalmente com a Assucena, pois dirigi o show da turnê "Mulher", do primeiro disco delas. E parecia que as músicas tinham sido feitas para o filme", comenta.

Embora a adaptação seja muito fiel aos diálogos do longa, a trilha sonora passou a incorporar as 23 canções de Raquel Virgínia, Rafael Acerbi e Assucena - que ainda compôs mais uma música inédita, "Tatuagem", como tema do espetáculo.

"Existem várias camadas da música dentro da peça. Como as canções das Baías não contam uma história com começo, meio e fim, mas falam sobre um tempo, muitas vezes, a música tem uma função narrativa. Às vezes, funciona como um pensamento de uma personagem, comenta uma ação anterior e até anuncia algo que está por vir", acrescenta o diretor.

Sinopse

Recife, 1978. A trupe teatral Chão de Estrelas é liderada pelo extravagante Clécio Wanderley e tem Paulete como a principal estrela do grupo. Numa noite de show, eles recebem a visita do cunhado de Paulete, o jovem Fininha, que é militar. Encantado com o universo criado pela companhia, ele logo é seduzido por Clécio. Os dois iniciam um tórrido relacionamento, que coloca Fininha frente a um grande problema: lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura. Um espetáculo sobre o amor e a liberdade em tempos de opressão.

photo by Rodrigo Chueri

Ficha Técnica

Do filme de Hilton Lacerda

Adaptação, direção, cenários e figurinos: Kleber Montanheiro

Direção musical e arranjos: Marco França

Músicas: As Baías - Raquel Virgínia, Rafael Acerbi e Assucena

Música composta - Tatuagem: Assucena

Iluminação: Gabriele Souza

Visagismo: Louise Heléne

Preparação Côco de Roda: Val Ribeiro

Assistente de direção: João Victor Silva

Co-figurinista e direção de ateliê: Marcos Valadão

Costureira: Nonata Diniz

Aderecistas: Gustavo Zanela e Rebeca Oliveira

Cenotecnia: Evas Carretero

Elenco: André Torquato, Bia Sabiá, Cleomácio Inácio, GuRezê, Júlia Sanchez, Lua Negrão, Lucas Truta, Mateus Vicente, Natália Quadros, Romário Oliveira e Zé Gui Bueno

Músico ensaiador: Gabriel Hernandes

Projeto Feito Tatuagem: Louise Heléne e Sérgio Santoian

Fotos Feito Tatuagem: Sérgio Santoian

Fotos do elenco: Rodrigo Chueri

Direção de produção: Jota Rafaelli e Luciana Venâncio

Produção: Movicena Produções

Realização: Cia. da Revista

Este projeto foi contemplado pela 11ª Edição do Prêmio Zé Renato de Teatro para a Cidade de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço

Tatuagem, com a Cia. da Revista

14 de abril a 5 de junho

De quinta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 19h

Espaço Cia da Revista - Alameda Nothmann, 1135, Campos Elíseos*

Classificação: 16 anos Duração: 135 minutos com intervalo

Ingressos: às quintas-feiras - R$80 (inteira), R$40 (meia-entrada) e R$200 (mesa, com direito a dois lugares) | às sextas - grátis, distribuídos na bilheteria por ordem de chegada | aos sábados e aos domingos - R$20 (inteira), R$10 (meia-entrada) e R$40 (mesa, com direito a dois lugares)

*É obrigatório apresentar a carteira de vacinação para entrar no teatro. Servem como comprovante de vacinação o certificado de vacinas digital disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - Conecte SUS, ou Poupatempo Digital, e comprovante ou cartão de vacinação emitido pelos órgãos de saúde.