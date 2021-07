Canto Coral Com FROZEN E FROZEN II No Instituto Lumiere

As aulas começam em agosto, são para maiores de 16 anos, e não é necessária experiência com canto para fazer parte. As aulas contam com técnica vocal, noções de teoria musical e canto coral.

Sucesso total de público e crítica Frozen conta a história da destemida princesa Anna, que acompanhada por um vendedor de gelo parte em uma jornada por perigosas montanhas de gelo na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino. Já em Frozen II estamos de volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajuda Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Frozen tornou-se a primeira animação da Walt Disney Animation Studios a vencer o prêmio de Melhor Animação, e venceu o Oscar de melhor canção original por Let it Go.

O Instituto Lumiere de música, teatro e dança nasceu da paixão de seus colaboradores por essas três áreas, mas principalmente pela vontade deles de criar. Não só criar um lugar onde poderiam lecionar essas artes, mas também criar um lugar onde eles mesmos poderiam aprender. Um lugar onde fosse possível criar novos meios, novas visões, onde fosse possível fazer arte criando arte. Um lugar para criar novos espetáculos originais e autorais, brasileiros, novos e frescos! Um lugar para incentivar artistas criadores e dizer para esses mesmos nunca desistirem de seus sonhos e suas criações.