COCK, Award Winning Play By English Author Mike Bartlett, Talks About Male Sexuality and Identity

Staged in an arena theater, the play COCK, by trendy British author Mike Barlett, is directed by Nelson Baskerville, premieres December 2nd through 18th, free of charge, at the Centro Cultural Oswald de Andrade. The Brazilian staging was created by Andrea Dupré and Daniel Tavares, who are also in the cast alongside Hugo Coelho and Marco Antônio Pâmio.

The plot follows the process of discovering the identity, sexuality and desire of John, who has been dating a man for seven years. When he and his partner decide to take a break, the protagonist falls in love with a woman, something new in his life. Full of anguish and conflicting feelings, the protagonist maintains the two relationships without knowing which way to go. Both the boyfriend and the girlfriend are willing to fight for John's love, but the protagonist's biggest fight is to understand who he is, in a torturous conflict with his own desire and unable to fit in with social labels. The playwright starts from a situation involving interpersonal relationships to provoke reflections on human behavior.

Encenado em teatro de arena, o espetáculo COCK, do badalado autor britânico Mike Barlett, ganha montagem com direção de Nelson Baskerville, que estreia presencialmente entre os dias 2 e 18 de dezembro , gratuitamente, na Oficina Cultural Oswald de Andrade. A encenação brasileira foi idealizada por Andrea Dupré e Daniel Tavares, que também estão no elenco ao lado de Hugo Coelho e Marco Antônio Pâmio. A peça rendeu a Mike Bartlett o Olivier Award (2010), na categoria Outstanding Achievement, a maior honraria do teatro inglês.

A trama acompanha o processo de descoberta da identidade, da sexualidade e do desejo de John, que namora há sete anos com um homem. Quando ele e seu companheiro decidem dar um tempo, o protagonista se apaixona por uma mulher, algo novo em sua vida. Cheio de angústias e sentimentos conflitantes, o protagonista mantém as duas relações sem saber para que lado ir. Tanto o namorado como a namorada estão dispostos a lutar pelo amor de John, mas a maior briga do protagonista é para entender quem ele é, num torturante conflito com o próprio desejo e sem conseguir se enquadrar nos rótulos sociais. O dramaturgo parte de uma situação envolvendo relações interpessoais para provocar reflexões sobre o comportamento humano.