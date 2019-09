BWW Review:Phantom of the Opera Wins the 7TH BIBI FERREIRA AWARDS

Em cerimônia realizada na noite da última terça-feira, 24 de setembro, em São Paulo, foram anunciados os vencedores do 7º Prêmio Bibi Ferreira.



















Conheça os vencedores:

TEATRO MUSICAL:

MELHOR MUSICAL

Annie - O Musical: Atelier de Cultura

As Cangaceiras - Guerreiras do Serão: Velloni Produções, FIESP, SESI

Billy Elliot: Atelier de Cultura

Elza Musical: Sarau Agência de Cultura Brasileira

Natasha, Pierre e O Grande Cometa de 1812: Move Concerts e Firma de Teatro

O Fantasma da Ópera: T4F Entretenimento

Sunset Boulevard: IMM e EGG Entretenimento

MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão: Velloni Produções, FIESP e SESI

70? Década do Divino Maravilhoso - Doc. Musical: Brain +

Elza Musical: Sarau Agência de Cultura Brasileira

Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo - O Musical: Luar de Abril

Se Essa Lua Fosse Minha: Lumus Entretenimento

REVELAÇÃO EM MUSICAIS:

Pedro Sousa, Richard Marques, Tiago Fernandes: Billy Elliot

Luiza Gattai, Maria Clara Rossis, Siena Belle: Annie: O Musical

Felipe Costa, Paulo Gomes, Tavinho Canalle: Billy Elliot

Cia Nissi: Rua Azusa

MELHOR DESENHO DE SOM EM MUSICAIS:

Tocko Michelazzo: Sunset Boulevard

Gabriel D'Angelo: Annie: O Musical

Gabriel D'Angelo: Aparecida: Um Musical

MELHOR VISAGISMO EM MUSICAIS:

Beto França e Feliciano San Roman: Sunset Boulevard

Uirandê de Holanda: Elza Musical

Eliseu Cabral: Billy Elliot

MELHOR VERSÃO EM MUSICAIS:

André Loddi e Leandro Luna: Pacto: A História de Leopold e Loeb

José Henrique de Paula e Fernanda Maia: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Mariana Elisabetsky e Victor Mühletahler: Billy Elliot

MELHOR DESENHO DE LUZ EM MUSICAIS:

Corry Pattack: Sunset Boulevard

Mike Robertson: Billy Elliot

Renato Machado: Elza Musical

MELHOR CENOGRAFIA EM MUSICAIS:

Matt Kinley: Annie - O Musical

Matt Kinley: Sunset Boulevard

Michael Carnahan: Billy Elliot

MELHOR FIGURINO EM MUSICAIS:

Marco Pacheco e Lígia Rocha: Billy Elliot

Fause Haten: Sunset Boulevard

Zé Henrique de Paula: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Beto Sargentelli

Best Actor in Musicals for The Last 5 Years

MELHOR ATOR EM MUSICAIS:

André Frateschi: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

André Loddi: Pacto - A História de Leopold e Loeb

Beto Sargentelli: Os Últimos 5 Anos

Gabriel Leone: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Leandro Luna: Pacto - A História de Leopold e Loeb

MELHOR LETRA E MÚSICA EM MUSICAIS:

Carlos Bauzys e Ricardo Severo: Aparecida - Um Musical

Fernanda Maia e Newton Moreno: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Elton Towersey e Vitor Rocha: Se Essa Lua Fosse Minha

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL EM MUSICAIS:

Newton Moreno: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Vinícius Calderoni: Elza Musical

Vitor Rocha: Se Essa Lua Fosse Minha

MELHOR ARRANJO ORIGINAL EM MUSICAIS:

Letieres Leite: Elza Musical

Jules Vandystadt: 70? Década do Divino Maravilhoso - Doc. Musical

Tony Lucchesi: Nelson Gonçalves - O Amor e o Tempo

MELHOR DIREÇÃO MUSICAL EM MUSICAIS:

Antonia Adnet, Larissa Luz e Pedro Luiz: Elza Musical

Daniel Rocha: Annie - O Musical

Fernanda Maia: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Fernanda Maia: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Carlos Bauzys: Sunset Boulevard

MELHOR COREOGRAFIA EM MUSICAIS:

Deborah Colker e Jacqueline Motta: O Frenético Dancin' Days

Gabriel Malo: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Katia Barros: Annie - O Musical

MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAIS:

Duda Maia: Elza Musical

Fred Hanson: Sunset Boulevard

John Stefaniuk: Billy Elliot

Sérgio Modena: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Zé Henrique de Paula: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAIS:

Érico Brás: O Frenético Dancin' Days

Fred Silveira: O Fantasma da Ópera

Marco França: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Pedro Arrais: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Thiago Machado: Tick, Tick... Boom

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAIS:

Carol Badra: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Carol Bezerra: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Inah de Carvalho: Billy Elliot

Ingrid Guimarães: Annie - O musical

Lia Canineu: Sunset Boulevard

Larissa Luz

Best Actress in Musical for Elza

MELHOR ATRIZ EM MUSICAIS:

Amanda Acosta: As Cangaceiras - Guerreiras do Sertão

Bruna Guerin: Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Jullie: Nelson Gonçalves - O Amor e o Tempo

Larissa Luz: Elza Musical

Luci Salutes: Se Essa Lua Fosse Minha

TEATRO



MELHOR PEÇA

A Visita da Velha Senhora: NIA Teatro

Baixa Terapia: Teatro em Família

Dogville: Núcleo Experimental

Um Panorama Visto da Ponte: Mamberti Produções e Geradora Teatral

O Escândalo de Philipe Dussaert: Porca Miséria e Galeria de Arte CorMovimento

O Mistério de Irma Vap: Super Amigos Produções e Brica Braque Produções, Teto Cultura

MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Denise Fraga: A Visita da Velha Senhora

Mel Lisboa: Dogville

Nathalia Timberg: Através da Iris

Suely Franco: Quarta-Feira, Sem Falta, Lá em Casa

Vivianne Pasmanter: Amor Profano

Ilana Kaplan: Baixa Terapia

MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO

Luis Miranda: O Mistério de Irma Vap

Marcos Caruso: O Escândalo do Philippe Dussaert

Matheus Solano: O Mistério de Irma Vap

Rodrigo Lombardi: Um Panorama Visto da Ponte

Sergio Mamberti: Visitando o Sr. Green

Tuna Dwek

Best Supporting Actress in Play for Night of January 16th

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Ester Laccava: Uísque e Vergonha

Georgette Fadel: Molière

Tuna Dwek: A Noite de 16 de Janeiro

Camila dos Anjos: O Leão do Inverno

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Fabio Assunção: Dogville

Fábio Espósito: Baixa Terapia

Felipe Bragança: O Leão no Inverno

Ricardo Gelli: Visitando o Sr. Green

Sidney Santiago: O Leão no Inverno

MELHOR DIREÇÃO EM PEÇA DE TEATRO

Diego Fortes: Molière

Fernando Philbert: O Escândalo de Philippe Dussaert

Jorge Farjalla: O Mistério de Irma Vap

Jô Soares: A noite de 16 de Janeiro

Zé Henrique de Paula: Dogville

MELHOR CENOGRAFIA EM PEÇA DE TEATRO

Kleber Montanheiro: Um Beijo para Franz Kafka

Marco Lima: Num Lago Dourado

Marco Lima: O Mistério de Irma Vap

MELHOR FIGURINO EM PEÇA DE TEATRO

João Pimenta: Dogville

Karen Brustolin: O Mistério de Irma Vap

Ronaldo Fraga: A Visita da Velha Senhora

MELHOR DRAMATURGIA EM PEÇA DE TEATRO

Julia Spadaccini: A Porta da Frente

Michele Ferreira: Uísque e Vergonha

MELHOR DESENHO DE LUZ EM PEÇA DE TEATRO

Caetano Vilela: O Leão no Inverno

Cesar Pivetti: O Mistério de Irma Vap

Fran Barros: Dogville





