BWW Review: Renata Ricci Returns to the Stage with the Online Show FRENCH KISS- NA INTIMIDADE

"I never imagined acting on a stage for a virtual audience. We are all being challenged by the art of reinventing ourselves ", says Renata Ricci, actress, singer, dancer and creator of the musical French Kiss- Na Intimidade (French Kiss- In Intimity), which is having a very short season online - September 5th and 12th - at Casa de Artes Operária. The show is an adaptation of her solo "French Kiss", a success that celebrated her 10 years of career. The staging will be transmitted by Zoom and tickets start at R$ 20.00.

"Nunca me imaginei atuando num palco para uma platéia virtual. Estamos todos sendo desafiados pela arte de se reinventar", afirma Renata Ricci, atriz, cantora, bailarina e idealizadora do musical "French Kiss- Na Intimidade", que faz curtíssima temporada online - dias 5 e 12 de setembro - na Casa de Artes Operária. O espetáculo é uma adaptação do seu solo "French Kiss", sucesso que comemorou seus 10 anos de carreira. A encenação será transmitida pelo zoom e os ingressos custam a partir de R$20,00.

Renata Ricci as Renata Von Ricci

"Decidi trazer uma linguagem mais virtual para a cena (instagram/ tiktok), teremos movimento de câmera, logo mudanças de ponto de vista; por isso se chama "na intimidade". Vamos convidar as pessoas a entrarem na intimidade da personagem Renata Von Ricci", detalha a atriz, que divide a direção com Celso Correia Lopes e busca uma interação com o público de maneira diferente.

Recheada de bom humor e brincadeiras com situações do cotidiano, a peça conta as aventuras e desventuras de Renata Von Ricci, uma cantora de cabaré que percorre o mundo em busca de seu grande amor. A trama é costurada por clássicos da música mundial, versionadas para o francês pelo músico e artista plástico Edgard Duvivier. Compõem a trilha sonora: "Kiss", do cantor norte-americano Prince; "Is This Love", de Bob Marley; "Chocolate", de Tim Maia; "Tatuagem", de Chico Buarque, "La Vie en Rose", de Edith Piaf, "C'est si Bon", de Yves Montand, entre outras.

Renata Ricci as Renata Von Ricci

A peça contará com a participação do ator Marcos Lanza no papel de Monsieur e do músico e ator Fernando Zuben como o maestro Bertrand. "Nós queremos que o público sinta a experiência do digital por completo, sem perder o encanto de um show de cabaré. Esse é um projeto que criei para falar sobre amor de uma forma leve e divertida sem perder a essência da feminilidade. Poder realizá-lo nesses tempos é um sopro de esperança", finaliza a atriz.

Renata Ricci as Renata Von Ricci and Fernando Zuben as maestro Bertrand.

SERVIÇO:

"FRENCH KISS - NA INTIMIDADE"

Data: 05 e 12 de setembro (sábado)

Local: Zoom - Casa de Artes Operária

Horário: 19h

Preço do ingresso: R$20 a R$80(ingressos colaborativos)

Duração: 70 minutos/ Gênero: Comédia Musical/ Classificação etária: Livre

Link para compra: https://bit.ly/3goovCc

FICHA TÉCNICA:

Dramaturgia: Renata Ricci

Direção: Celso Correia Lopes e Renata Ricci

Direção musical: Reinaldo Sanches

Versões: Edgar Duvivier

Peruca: Feliciano San Roman

Som: Gustavo Eriji

Produção: Hora de Aurora Produções Artísticas

Assessoria de imprensa: Julie Duarte

