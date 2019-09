BWW Review: QUEBRANDO AS REGRAS Musical Comedy That Pays Tribute To Tina Turner, Opens at Paris 6 Burlesque's Stage

After a successful season in Rio de Janeiro, "Tribute to Tina Turner - Breaking Rules - A Musical Comedy" premieres in São Paulo .



The show "Tributo a Tina Turner - Quebrando as Regras - Uma Comédia Musical" pays tribute to one of the most iconic American singers of all time, Tina Turner. The show opens on September 16 at Paris 6 Burlesque, with sessions on Saturdays at 17h and Sundays at 19h.

Evelyn Castro and Kacau Gomes

photo by Dan Coelho

Depois de uma temporada de sucesso no Rio, "Tributo a Tina Turner - Quebrando Regras - Uma comédia musical" estreia em São Paulo, no dia 16 de setembro

O espetáculo "Tributo a Tina Turner - Quebrando Regras - Uma comédia musical" faz um tributo a uma das cantoras norte-americanas mais icônicas de todos os tempos, Tina Turner. O espetáculo estreia dia 16 de setembro, no Paris 6 Burlesque, com sessões aos sábados, às 17h, e domingos, às 19h.

A comédia musical é uma homenagem à uma grande artista, mulher, negra, dona de uma das mais belas vozes da música pop de todos os tempos. Tina Turner foi uma das cantoras mais emblemáticas dos anos 80. Enfrentou abuso, violência doméstica, sofreu preconceito pela indústria fonográfica ao lançar sua carreira solo aos 40 anos e se tornou uma referência de empoderamento feminino. O espetáculo aborda temas como violência contra a mulher, abuso sexual e feminismo.

Kacau Gomes, Saulo Segreto and Evelyn Castro

photo by Dan Coelho

SINOPSE

No dia 16 de janeiro de 1988, a Rainha do Rock, Tina Turner, se apresentava no Maracanã para um público recorde de 180 mil pessoas.

Foi um ano emblemático para o Brasil e para o Mundo... desde a Constituição Promulgada, à primeira vitória de Ayrton Senna. Arte, politica, música em um momento iluminado.

Uma grande artista, uma grande mulher. Negra, dona de uma das mais belas vozes de todos os tempos. Enfrentou abuso e violência doméstica. Cantou o amor e a espiritualidade.

Cantar e contar um pouco dessa época através da história de duas mulheres, Evelyn Castro e Kacau Gomes, é a missão desse espetáculo.

"QUEBRANDO REGRAS - Uma Comédia Musical" fala de sonhos e faz um panorama do Brasil nos anos 80. Divertido, emocionante e eletrizante.

photo by Dan Coelho

FICHA TÉCNICA

Autora: Stella Maria Rodrigues

Direção: João Fonseca

Direção Musical: Tony Lucchesi

Atrizes/Cantoras: Evelyn Castro e Kacau Gomes

Ator: Saulo Segreto

Coreografias: Alex Neoral

Designer de Luz: Paulo Cesar Medeiros

Figurinos: Marcelo Marques

Cenário: Nello Marrese

Visagismo: Beto Caramanhos

Diretores Assistentes: Philipe Carneiro e Stella Maria Rodrigues

Produtor: Edésio Mota

Produtor Assistente: Filipe Goulart

Projeto Gráfico: Letícia Andrade

Fotos: Dan Coelho e Sabrina Paz

Banda:

Guitarra: Gabriel Quinto

Teclado: Johnny Mantelato

Baixo: Evandro Moisés

Bateria: Ricardo Barreto

Kacau Gomes and Evelyn Castro

photo by Dan Coelho

SERVIÇO

Paris 6 Burlesque Music Hall & Night Bistro

Temporada: 16/9 a 27/10 (sábados, às 17h, e domingos, às 19h)

Endereço: Rua Augusta, 2809 - Jardins, São Paulo

Classificação: 14 anos acompanhados de pais e responsáveis

Duração: 70 minutos

Ingressos:

Plateia Premium - R$ 80,00

Plateia GOLD - R$ 70,00

Camarote premium - R$ 80,00

Camarote Gold - R$ 70,00

Disponíveis no site www.ingressorapido.com.br, na bilheteria do teatro Procópio Ferreira (Rua Augusta, 2823, terça a domingo, das 14h às 19h) ou no local do show, das 19h às 22h.

Capacidade: 232 lugares

* Políticas de meia entrada: os ingressos são couvert artístico e nessa categoria não aplica-se meia entrada.





Related Articles Shows View More Brazil Stories