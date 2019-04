BWW Review: NELSON GONCALVES O AMOR E O TEMPO Opens on May 3 at Teatro Gazeta

After three successful seasons in Rio de Janeiro, the musical comes to São Paulo in homage to Nelson Gonçalves, the King of Radio, who would complete 100 years on June 21. Performed by Guilherme Logullo and Jullie, the play makes an incursion into striking moments of one of the greatest idols of Brazilian music, who sold more than 80 million records throughout his career.

Living a constant conflict between love (emotion) and time (reason), the protagonists bring to life the emotions lived by Nelson Gonçalves throughout his life and career, singing his greatest hits, in honor of the centenary of the singer and Brazilian composer, one of the biggest record sellers in the country. Nelson Gonçalves is revived through the songs and emotions of the couple of protagonists.

Na data que se comemora o centenário do cantor Nelson Gonçalves (1919 - 1998), segundo maior vendedor de discos do Brasil, estará em cartaz o espetáculo Nelson Gonçalves - O Amor e o Tempo, uma peça de teatro musical em homenagem ao artista que imortalizou clássicos da MPB, como Chão de Estrelas, Carinhoso e Rosa. A montagem é idealizada e produzida por Guilherme Logullo, tem texto de Gabriel Chalita, direção e coreografia de Tânia Nardini, direção musical e arranjos de Tony Lucchesi, cenografia de Doris Rollemberg e figurinos de Fause Haten. Além da produção, Logullo também atua em parceria com a atriz e cantora Jullie. A temporada começa dia 3 de maio, sexta-feira, 21h, no Teatro Gazeta.

Guilherme Logullo as Nelson Gonçalves and Jullie

Photo by Dan Coelho

Sem a proposta de trabalhar questões biográficas da vida do artista, o musical se inspira em sentimentos e emoções expressas por Nelson Gonçalves nas canções que compunha e/ou interpretava. Na história, os protagonistas não representam personagens, mas sim a razão (Guilherme Logullo) e a emoção (Jullie), sentimentos que criam uma narrativa não-linear e de linguagem poética.

"Quis escrever um texto que, de alguma forma, fugisse um pouco dos musicais tradicionais. Nelson Gonçalves foi um homem que amou profundamente e que, também por isso, sofreu. O musical traça um diálogo entre a razão e a emoção, reforçado pela força e dramaticidade das canções interpretadas por ele. As músicas entrelaçam essas falas o tempo todo, enfatizando essa disputa de sentimentos", explica o autor Gabriel Chalita.

O espetáculo reúne 33 canções, entre elas Naquela Mesa, A Volta do Boêmio e Chão de Estrelas. "A montagem tem um tom nostálgico e lírico. Vamos trazer fatos, histórias, emoções, músicas e sentimentos", explica Guilherme Lagullo, que 'descobriu' Nelson Gonçalves durante estudos para um personagem, e por conta da semelhança do registro vocal, ficou encantado. A descoberta virou vício e admiração. E, aos poucos, nasceu a vontade de levar Nelson aos palcos.

Os figurinos criados pelo estilista Fause Haten se revelam ao longo do espetáculo. As peças vão sendo removidas uma a uma e trazem novas camadas que se traduzem em números musicais. Já o cenário de Doris Rollemberg faz uma verdadeira homenagem ao teatro, trazendo para a cena um camarim, coxias e até o urdimento de um palco. Uma banda composta por cinco músicos também acompanha a dupla de atores em cena.

Guilherme Logullo and Jullie

Photo by Dan Coelho

O diretor musical Tony Lucchesi optou por incluir violões na orquestra, instrumento muito ligado ao homenageado. A emoção (o amor) a ser personificada na figura masculina e o tempo (a razão) na figura feminina também gera uma riqueza musical e mais diversidade às interpretações, já que, normalmente, se espera o contrário. Outros recursos, como uma marcação de relógio nas canções do repertório de Jullie, representando o tempo, e muitos mash-ups nos momentos que os protagonistas cantam juntos ajudam a associar os temas às interpretações. A direção e coreografias de Tânia Nardini faz com que os momentos da peça que pinçam situações vividas por Nelson não soem biográficos ou narrativos - a ideia é que a todo momento a poesia do homenageado seja traduzida em cena.

Para Guilherme Logullo, que idealizou o projeto, a peça cria uma relação imediata com o público, já que as músicas escolhidas para a trilha são clássicos no país. "Nelson tem canções conhecidas em todo o Brasil, o que faz com que o espetáculo sempre traga uma série de recordações e sensações nostálgicas", conclui o artista.

Photo by Dan Coelho

NELSON GONÇALVES - O AMOR E O TEMPO

Ficha Técnica

Um musical idealizado por Guilherme Logullo e Gabriel Chalita.

Direção e coreografia: Tânia Nardini.

Roteiro: Gabriel Chalita.

Elenco: Guilherme Logullo e Jullie.

Coordenação Artística: Guilherme Logullo.

Cenografia: Doris Rollemberg.

Figurinos: Fause Haten.

Direção Musical e arranjos: Tony Lucchesi.

Direção de Produção: Lu Castro.

Assistência de direção e movimento: Nadia Nardini.

Visagista: Diego Nardes.

Design de Som: Gabriel D'Angelo.

Design de Luz: Renato Machado.

Redes Sociais: Gabriella Costa

Serviço:

Temporada: 3 de maio à 30 de junho. Sextas, 21h; sábados, 20h e domingos, 18h.

Classificação: Livre.

Duração: 60 minutos.

Capacidade: 700 lugares.

Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia)

TEATRO GAZETA

Avenida Paulista, 900 - Térreo. Bela Vista - SP

Ingressos à venda pelo site www.teatrogazeta.com.br





