After Tremendous Success in Rio International Megahit MAMMA MIA! Opens in Sao Paulo

Mamma Mia! is a jukebox musical written by British playwright Catherine Johnson based on songs recorded by Swedish group ABBA and composed by Benny Andersson and Bjorn Ulvaeus, members of the band. The title of the musical is taken from the group's 1975 chart-topper "Mamma Mia”. The heroine of Mamma Mia! is Donna, who keeps a tavern on a small Greek island and plans to marry Sophie, her daughter. Trying to figure out who her father is, Sophie invites the three most likely candidates to the wedding, setting the scene for farcical complications.

Mamma Mia! is a popular phenomenon wherever it goes, since its debut in 1999 in London, where it has been running to a continuous sellout over these two decades. The musical followed a successful trajectory on Broadway and was translated into more than 30 languages, breaking an audience record of over 65 million people.

A new Brazilian version of the musical, signed by Charles Möeller & Claudio Botelho, in a production that marks again the reunion of the duo with Aventura Entretenimento, by Aniela Jordan and Luiz Calainho. The union of Möeller & Botelho with Aventura has already been responsible in the past for iconic productions, such as Sound of Music, 7 – O Musical, Gypsy, Hair, Fiddler on the Roof and The Wizard of Oz.

Mamma Mia! now hits the stages of São Paulo, for a short season at Vibra São Paulo, from July 21st to 28th.



Claudia Netto (center) as Donna

photo by Caio Gallucci

Os fãs mais obstinados e inflexíveis do teatro musical adoram odiar este megahit internacional, que é um mostruário de duas dezenas de sucessos dos anos 1970, do grupo pop sueco ABBA. Na verdade, é um dos poucos musicais que foi bem-sucedido ao trabalhar canções pré-existentes (jukebox musical no jargão do teatro musical) num libreto novo. Bem, quase novo. O libreto da britânica Catherine Johnson é notavelmente similar ao roteiro do filme Buena Sera, Mrs. Campbell (Noites de Amor, Dias de Confusão - 1968, direção de Melvin Frank) que já havia inspirado um fracasso na Broadway chamado Carmelina (de Joseph Stein, Alan Jay Lerner e Burton Lane - 1979).

A história de Mamma Mia! é sobre Sophie Sheridan, nos seus vinte anos, e Donna, sua mãe solteira, que mantém uma taverna numa pequena ilha grega. Sophie está prestes a se casar e, tendo descoberto o diário secreto de sua mãe, compreende que ela tem três possíveis pais. Ela então convida os três homens para o casamento sem que sua mãe saiba, armando a cena para complicações farsescas, sempre com muita música, comédia e romance.

Maria Brasil as Sophie and Diego Montez as Sky

photo by Caio Gallucci

As canções de Benny Anderson e Björn Ulvaeus (a metade masculina do ABBA; com contribuições de Stig Anderson) muitas vezes não têm praticamente nada a ver com o libreto, mas este Europop é irresistível. O musical inclui no score grandes sucessos mundiais do ABBA como "Super Trouper", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez Vous", "I Have a Dream" e "SOS", além da canção título. Em números recentes, mais de 65 milhões de pessoas ao redor do mundo já haviam visto o musical, que acumula uma bilheteria total internacional de mais de U$4 bilhões desde sua estréia, em 1999, sendo financeiramente o mais bem sucedido da história. Em 2020, a produção londrina foi o sexto show mais antigo na história do West End e sua encenação novaiorquina foi encerrada em 12 de setembro de 2015, após uma temporada de 14 anos, tornando-se o nono show mais antigo da história da Broadway.

Gottsha as Rosie, Claudia Netto as Donna Sheridan,

and Maria Clara Gueiros asTanya

photo by Caio Gallucci

Rodado na ilha grega de Skopelos, nas Espórades, em 2008, Mamma Mia! finalmente foi para as telas. Mais parecendo um patchwork de videoclipes, e com direção de Phyllida Lloyd, teve Meryl Streep no papel de Donna Sheridan, e Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård desempenhando o papel dos três supostos pais da filha Sophie (Amanda Seyfried). O filme bateu recordes surpreendentes como ter tiarado, na Grã Bretanha, o longa Titanic da posição de maior bilheteria, o que ja ocupava ha dez anos. Devido ao estrondoso sucesso do filme no mundo todo, a Universal Pictures fez uma continuação, Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (Mamma Mia! Here We Go Again, 2018 – direção de Ol Parker), onde Meryl Streep aceitou fazer a sequência.

Mamma Mia! estreou mundialmente em Londres, em 6 de abril, de 1999, exatamente 25 anos após o ABBA ter vencido o Festival Eurovisão da Canção, um dos mais prestigiados festivais de música da Europa, com a canção "Waterloo" (repare no nome do barquinho que aparece no musical), em 1974, que o tornaria conhecido internacionalmente. Depois o musical estrearia em 50 países e traduzido para cerca de 30 idiomas.

No Brasil a primeira montagem do musical entrou em cartaz no antigo Teatro Abril, de São Paulo, em 11 de novembro, de 2010, com versão brasileira de Claudio Botelho. Se por um lado Kiara Sasso era muito jovem para o papel de Donna, Rachel Ripani e Andrezza Massei davam um show como as ex-parceiras de Donna no trio Donna and The Dynamos. No papel dos supostos pais tínhamos Saulo Vasconcelos (Sam), Cleto Baccic e Carlos Arruza. Praticamente estreando nos palcos, Pati Amoroso fez o papel de Sophie com muita graça.

Agora, quase treze anos depois temos uma nova versão brasileira do musical celebrando o reencontro de Charles Möeller & Claudio Botelho com a produtora Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho. Após uma temporada carioca de lotação esgotada, o musical estreia no Vibra São Paulo, em curtíssima temporada.

Flávio Rocha, Diego Montez, Thadeu Torres and Leo Rocha

photo by Caio Gallucci

Com muita verve e entusiasmo o elenco é formado por Claudia Netto (Donna), Maria Clara Gueiros (Tanya), Gottsha (Rose), Maria Brasil (Sophie), Diego Montez (Sky), Sérgio Menezes (Sam Carmichael), Fabrício Negri (Harry Bright), Renato Rabelo (Bill Austin), entre muitos outros, tendo na direção musical Marcelo Castro, coreografia de Mariana Barros e Tina Salles na coordenação artística.

Assim como em todos os musicais de Möeller & Botelho, a nova versão de Mamma Mia! não é uma réplica, ou seja, tem uma encenação original, sem compromisso com a montagem estrangeira. Após 17 anos, Charles Möeller voltou a assinar a cenografia e o figurino de um espetáculo, além – é claro – da direção.

Com a pandemia, Charles voltou a pintar e a desenvolver maquetes e estudos de cenários, mergulhando novamente na direção de arte, função que nunca deixou de desenvolver em todos os seus espetáculos. Para recriar a ilha grega em que se passa a ação, ele projetou uma cenografia que remete ao casario praiano do local, com casas brancas recortadas e um estudo profundo sobre tonalidades de azul, predominante no projeto.

Bonito, divertido e adoravelmente kitsh, Mamma Mia! vai colocar um sorriso nos adolescentes e um par de plataformas nas avós. Afinal, quem é que resiste ao magnetismo e ao fascínio de “Dancing Queen”?



photo by Caio Gallucci

MAMMA MIA!

Um espetáculo de Charles Möeller & Claudio Botelho

Direção, cenário e figurinos: Charles Möeller

Versão Brasileira: Claudio Botelho

Coordenação artística: Tina Salles

Elenco: Claudia Netto (Donna Sheridan), Maria Clara Gueiros (Tanya), Gottsha (Rosie), Maria Brasil (Sophie Sheridan), Diego Montez (Sky), Sérgio Menezes (Sam Carmichael), Fabrício Negri (Harry Bright), Renato Rabelo (Bill Austin), Tabatha Almeida (Ali), Marianna Alexandre (Lisa), Matheus Paiva (Pimenta), Victor Medeiros (Eddie), (ensemble), Fegab (ensemble), Martina Blink (ensemble), Larissa Landim, Breno Lucena (ensemble), Flavio Rocha (ensemble), Lucas Colombo (ensemble), Gabriel Querino (ensemble), Isabela Yunes (ensemble), Jade Ito (ensemble), Leo Rocha (ensemble), Sara Chaves (ensemble), Thiago Garça (ensemble).

Orquestra: Marcelo Castro (maestro/ piano 1), Thalyson Rodrigues (piano 2), Alexandre Queiroz (piano 3), Zaida Valentim (piano 4), Thiago Trajano (guitarra 1), Andre Dantas (guitarra 2), Omar Cavalheiro (baixo), Marcio Romano (bateria), Beto Bonfim (percussão).

Direção musical: Marcelo Castro

Coreografia: Mariana Barros

Iluminação: Paulo César Medeiros

Design de som: André Breda

Visagismo: Cris Régis

Direção de Produção M&B: Carla Reis

Direção de Produção Aventura: Bianca Caruso

Realização: M&B Produções, Aventura e Teatro Multiplan

SERVIÇO

VIBRA SP

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955. Vila Almeida - São Paulo

Dias e horários:

21/jul | Sexta, 16h e 21h

22/jul | Sábado, 16h e 21h

23/jul | Domingo, 16h e 20h

26/jul | Quarta, 21h

27/jul | Quinta, 21h

28/jul | Sexta, 20h

Duração: 120 minutos (intervalo de 15 min)

Classificação: 12 anos

A partir de R$ 38

Ingressos: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/mamma-mia-11398