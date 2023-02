ENTERTAINMENTX Podcast Turns 5 Years Old This Month

Click Here for More on Podcasts

Entertainmentx, which gets to the heart, soul and drive of top performers in the entertainment industry, turns 5 years old on February 5th. The podcast, started by Clayton Howe, has been a wealth of knowledge for everyone interested in a behind-the-scenes look at the entertainment industry.

Since 2018, Entertainmentx, has published over 386 episodes with listeners in more than 30 countries. The guests have ranged from Broadway, Tv and Film to Radio, Publishing and Music with actors, directors, choreographers, designers, producers, entertainment executives, composers and writers joining the ranks.

Here is a list of the Broadway guests to date.

Billy Porter

Jonathan Groff

Jelani Remy

Shoshana Bean

Jerry Mitchell

Jessica Genick

Christopher Fitzgerald

Beth Leavel

Liz Callaway

Talia Suskauer

Alex Joseph Grayson

Douglas Lyons

Julie Benko

Andrea Burns

Christiani Pitts

Schele Williams

Mo Rocca

Rashad V. Chambers

Jessica Darrow

Danielle Wade

Josh Strickland

Julie Halston

Jj Nieman

Ashley Brown

Hunter Arnold

Michael McElroy

Phil LaDuca

Tyler Mount

Nasia Thomas

Diana DeGarmo

Pierre Marais

Mart Cummings

Tislarm Bouie

Crystal Skillman

Stephanie Klemons

George Chakiris

Karey Kirkpatrick

Ace Young

Ken Davenport

Frank DiLella

Ann Harada

Joe Mantello

Nik Walker

Nakiya Peterkin

Eddie Perfect

Robert Horn

J. Harrison Ghee

Alton Fitzgerald White

Brenda Braxton

Kennedy Caughell

Angie Schworer

Mark Sendroff

Jason Tam

Sam Gravitte

Michael Radar

Lauren Elder

Evan Pappas

Ken Billington

Antoine L. Smith

Neil Berg

Jonathan Hacker

Devanad Janki

Tony Yazbeck

Telly Leung

John Bolton

Sam Columbus

Jonah Platt

Lorin Latarro

Zurin Villanueva

Akron Watson

Timothy Allen McDonald

Davon Williams

Anissa Felix

Jenny Laroche

David Dabbon

Vicki Lewis

Kristolyn Llod

Tiler Peck

Al Blackstone

Gerry McIntyre

Melissa Errico

Dan LoBuono

Sammy Lopez

Lizz Picini

JoAnn M. Hunter

Kevin Spirtas

Eric Woodall

Jeff Whiting

Pam MacKinnon

Merri Sugarman

Abbey O'Brien

Charlie H. Ray

Sue Frost

Kooman and Dimond

Matt DiCarlo

Paul McGill

Wren Rivera

Nova Bergeron

Tony Nation

John Breglio

Hillary Fisher

Luis Salgado

Rory McGregor

Kris Kukul

Alexander Robertson

Jason Styres

Mike Isaacson

Patrick O'Neill

Gabriela Garcia

Wayne Kirkpatrick

Sara Wordsworth

Bobby Cronin

Raymond Bokhour

Matt Lenz

Larry Rogowsky

Michael Rubinoff

Bonnie Comley

Melissa Robinette

Aaron Galligan-Stierle

Thomas Laub

Trinity Wheeler

Townsend Teague

Michael J. Bobbitt

Judine Somerville

John Epperson

Stanley Martin

Morgan James

Victoria Weinberg

Jamal Lee Harris

Anant Das

Ryan Scott Oliver

Timothy Booth

Alex Puette

Michael Mott

Joe Barros

Abena Mensah-Bonsu

Steve Rosen

Mike Harrison

Darius Frowner

Jane Jourdan

Bobby Pinz

Russell Miller

SJ Arnegger

Andrew Goren

Andrew Kato

Dustin Cross

Jisel Soleil Ayon

Peter Flynn

Drew Desky

Zachary Downer

Simon-Anthony Rhoden

https://www.entertainmentxpodcast.com

https://www.instagram.com/_entertainmentx_/