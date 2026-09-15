Broadway Grosses: Week Ending 9/13/26
View the latest Broadway Grosses
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- CHICAGO (12.4%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (7.9%)
- WICKED (7.4%)
- SIX: THE MUSICAL (6.5%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (2.1%)
- PARANORMAL ACTIVITY (1.8%)
- TITANÍQUE (1.5%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (0.9%)
- ALADDIN (0.8%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- THE OUTSIDERS (-7.6%)
- & JULIET (-7%)
- SCHMIGADOON! (-6.3%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-5.6%)
- MJ (-5.5%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-4.3%)
- THE LOST BOYS (-4.1%)
- THE LION KING (-3.6%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-3.5%)
- HAMILTON (-3.3%)
- OH, MARY! (-2.7%)
- THE GREAT GATSBY (-2.4%)
- THE BOOK OF MORMON (-1.7%)
- HADESTOWN (-1.2%)
- JUST IN TIME (-0.8%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-0.5%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 09/13/2026), 26 shows played on Broadway, with 223,921 tickets sold and a total gross of $25,019,859. The average ticket price was $111.74. This represents 1 more show than last week. Overall capacity utilization was 90.10%, with 223,921 of 248,525 available seats filled.
Attendance increased by 1.40% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 37, 2025), attendance decreased by 6.81%.
Overall grosses fell 4.72% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 16.96% ($25,019,859 vs. $30,128,088).
The average ticket price of $111.74 was $7.17 lower than last week and $13.65 lower than the same week last year ($125.39).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,541,014 vs. $950,957 (+62.0% change)
- CHICAGO: $997,133 vs. $673,919 (+48.0% change)
- MJ: $1,514,184 vs. $1,176,242 (+28.7% change)
- HADESTOWN: $832,900 vs. $648,394 (+28.5% change)
- THE LION KING: $1,659,567 vs. $1,692,809 (-2.0% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 90.1%. Same week last year: 71.1%. Change: Up 19.0 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,541,403
- THE LION KING: $1,659,567
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,541,014
- MJ: $1,514,184
- WICKED: $1,202,747
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $519,236
- SIX: THE MUSICAL: $594,896
- & JULIET: $601,908
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $608,865
- MAYBE HAPPY ENDING: $688,632
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HAMILTON: $354,375
- CHICAGO: $184,882
- WICKED: $86,555
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $48,364
- PARANORMAL ACTIVITY: $25,657
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- MJ: $-335,666
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $-278,949
- THE LOST BOYS: $-239,954
- THE OUTSIDERS: $-194,727
- & JULIET: $-177,162
Top 5 by Average Ticket Price
- HAMILTON: $245.93
- OH, MARY!: $160.25
- MJ: $146.38
- THE LION KING: $128.81
- JUST IN TIME: $125.92
Bottom 5 by Average Ticket Price
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $74.83
- ALADDIN: $76.14
- WICKED: $86.34
- PARANORMAL ACTIVITY: $86.79
- & JULIET: $87.91
Top 5 by % of Total Seats Filled
- CHICAGO: 100.2%
- JUST IN TIME: 99.8%
- PARANORMAL ACTIVITY: 99.6%
- HADESTOWN: 98%
- HAMILTON: 97.6%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 69.8%
- SIX: THE MUSICAL: 74.7%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 75.4%
- THE OUTSIDERS: 80.4%
- THE GREAT GATSBY: 81.9%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CHICAGO: 1078
- WICKED: 1069
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 1018
- SIX: THE MUSICAL: 532
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 269
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE LOST BOYS: -823
- THE OUTSIDERS: -623
- MJ: -603
- SCHMIGADOON!: -589
- & JULIET: -576
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.