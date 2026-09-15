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Broadway Grosses: Week Ending 9/13/26

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Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 9/13/26
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 09/13/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)


Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 09/13/2026), 26 shows played on Broadway, with 223,921 tickets sold and a total gross of $25,019,859. The average ticket price was $111.74. This represents 1 more show than last week. Overall capacity utilization was 90.10%, with 223,921 of 248,525 available seats filled.

Attendance increased by 1.40% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 37, 2025), attendance decreased by 6.81%.

Overall grosses fell 4.72% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 16.96% ($25,019,859 vs. $30,128,088).

The average ticket price of $111.74 was $7.17 lower than last week and $13.65 lower than the same week last year ($125.39).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,541,014 vs. $950,957 (+62.0% change)
  • CHICAGO: $997,133 vs. $673,919 (+48.0% change)
  • MJ: $1,514,184 vs. $1,176,242 (+28.7% change)
  • HADESTOWN: $832,900 vs. $648,394 (+28.5% change)
  • THE LION KING: $1,659,567 vs. $1,692,809 (-2.0% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 90.1%. Same week last year: 71.1%. Change: Up 19.0 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • HAMILTON: $2,541,403
  • THE LION KING: $1,659,567
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,541,014
  • MJ: $1,514,184
  • WICKED: $1,202,747

Bottom 5 by This Week Gross

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $519,236
  • SIX: THE MUSICAL: $594,896
  • & JULIET: $601,908
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $608,865
  • MAYBE HAPPY ENDING: $688,632

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • HAMILTON: $354,375
  • CHICAGO: $184,882
  • WICKED: $86,555
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $48,364
  • PARANORMAL ACTIVITY: $25,657

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • MJ: $-335,666
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $-278,949
  • THE LOST BOYS: $-239,954
  • THE OUTSIDERS: $-194,727
  • & JULIET: $-177,162

Top 5 by Average Ticket Price

  • HAMILTON: $245.93
  • OH, MARY!: $160.25
  • MJ: $146.38
  • THE LION KING: $128.81
  • JUST IN TIME: $125.92

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $74.83
  • ALADDIN: $76.14
  • WICKED: $86.34
  • PARANORMAL ACTIVITY: $86.79
  • & JULIET: $87.91

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • CHICAGO: 100.2%
  • JUST IN TIME: 99.8%
  • PARANORMAL ACTIVITY: 99.6%
  • HADESTOWN: 98%
  • HAMILTON: 97.6%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 69.8%
  • SIX: THE MUSICAL: 74.7%
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 75.4%
  • THE OUTSIDERS: 80.4%
  • THE GREAT GATSBY: 81.9%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • CHICAGO: 1078
  • WICKED: 1069
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 1018
  • SIX: THE MUSICAL: 532
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 269

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • THE LOST BOYS: -823
  • THE OUTSIDERS: -623
  • MJ: -603
  • SCHMIGADOON!: -589
  • & JULIET: -576

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



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