Photo Coverage: BROADWAY'S RISING STARS Brings Up-and-Coming Talent to Town Hall

Town Hall's Broadway Rising Stars, the concert event that launched the careers of stars who were in the opening night casts of Hamilton, Waitress, Beautiful, The Color Purple and more returned for its 11th annual edition at The Town Hall last night, July 10th. BroadwayWorld was there and brings you photos below!

Town Hall's Broadway's Rising Stars has an unequaled record for giving future stars their first big break. In addition to the shows listed above, Broadway's Rising Stars have been in Wicked, The Scottsboro Boys, Jekyll & Hyde, Hair, Charlie & The Chocolate Factory, Bring it On, and more Broadway shows. They've been on Glee & other TV shows, in national tours, foreign productions, Off-Broadway -- simply everywhere!

This year's Broadway Rising Stars were: Andy Kear: SUNY/Cortland, Ryan McConville: Wagner College, Liron Gavri: Lipper's Musical Theatre Academy (Israel), Anthony Massa: Macaulay Honors College of CUNY, Matt Ross: NYU's Steinhardt, Naree Ketudat: NYU's Steinhardt, Sophie Rapiejko: Marymount, Shauna Topian: CCM, Dan Gettler: CCM, Elisa Galindez: CAP 21, Lauren Kolas: CAP 21,Brooke Wetterhahn: Tisch - New Studio on Broadway, Mia Gerachis: Tisch - New Studio on Broadway, Willie Demyan: AMDA, Nazarria Workman: AMDA, Ruby Shadley: AMDA, Sarah Burke: AMDA, Annette Berning: AMDA, Lieselotte Nickmans: AMDA and Katelyn Malloy: AMDA.

Broadway's Rising Stars was directed by Scott Coulter and choreographed by Vibecka Dahle, and with musical direction by John Fischer.

Photo Credit: Genevieve Rafter Keddy



Scott Siegel (Creator, Writer and Host)



John Fisher (Music Director)



Tonight's Broadway's Rising Stars-Annette Berning (AMDA), Sarah Burke (AMDA), Willie Demyan (AMDA), Elisa Galindez (CAP21), Liron Gavri (Lipper's Musical Theatre Academy, Isreal), Dan Gettler (CCM), Mia Gerachis (TISCH), Tyler Jensen (University of Northern Colorado), Andy Kear (SUNY, Cortland), Naree Ketudat (STEINHARDT), Lauren Kolas (CAP 21), Katelyn Malloy (AMDA), Anthony Massa (Macaulay Honors College of CUNY), Ryan McConville (WAGNER), Lieselotte Nickmans (AMDA), Sophie Rapiejko (MARYMOUNT), Matt Ross (STEINHARDT0, Ruby Shadley (AMDA), Shauna Topian (CCM), Brooke Wetterhahn (TISCH), Nazarria Workman (AMDA)



Brooke Wetterhahn



Sophie Rapiejko



Anthony Massa



Tyler Jensen



Naree Ketudat



Nazarria Workman



Matt Ross



Elisa Galindez



Katelyn Malloy



Lauren Kolas



Sarah Burke



Shauna Topian



Dan Gettler



Ryan McConville



Liron Gavri



Andy Kear



Mia Gerachis



Annette Berning



Lieselotte Nickmans



Willie Demyan



Ruby Shadley



Willie Demyan, Annette Berning, Sophie Rapiejko, Naree Ketudat, Sarah Burke, Brooke Wetterhahn and Tyler Jensen



Anthony Massa and Matt Ross



Lauren Kolas, Ryan McConville, Katelyn Malloy, Willie Demyan and Mia Gerachis



Liron Gavri, Scott Siegel and Sarah Burke



Barbara Siegel, Scott Siegel, Scott Coulter (Direcor), John Fischer (Music Director) and Vibecke Dahle (Choreographer) joins with the Cast-Annette Berning, Sarah Burke, Willie Demyan, Elisa Galindez, Liron Gavri, Dan Gettler, Mia Gerachis, Tyler Jensen, Andy Kear, Naree Ketudat, Lauren Kolas, Katelyn Malloy, Anthony Massa, Ryan McConville, Lieselotte Nickmans, Sophie Rapiejko, Matt Ross, Ruby Shadley, Shauna Topian, Brooke Wetterhahn, Nazarria Workman



Scott Coulter, Vibecke Dahle and John Fischer



Barbara Siegel and Scott Siegel



Zak Eldridge (Drums), John Fischer (Piano) and Jerry DeVore (Bass)



Dave Gabeler and Scott Coulter