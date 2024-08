DER BARBIER VON SEVILLA Opens This Month at Theater Basel

DER BARBIER VON SEVILLA will open this month at Theater Basel. Performances begin on 31 August.

Die wild gewordenen Klappmaulpuppen kehren zurück: Nach dem Erfolg 2022 im Schauspielhaus erobert die aussergewöhnliche Opernstudio-Produktion in der Inszenierung von Nikolaus Habjan die Grosse Bühne. Seite an Seite mit den lebensgrossen Puppen spielt ein junges Ensemble Rossinis Repertoireklassiker als kurzweiliges Verwirrspiel voller Tempo und Poesie. Musiker:innen des Sinfonieorchesters Basel spielen in Kammermusikformation auf der Bühne.

