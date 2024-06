DER BARBIER VON SEVILLA Comes to Theater Basel in August

Enter Your Email to Unlock This Article



Die wild gewordenen Klappmaulpuppen kehren zurück: Nach dem Erfolg 2022 im Schauspielhaus erobert die aussergewöhnliche Opernstudio-Produktion in der Inszenierung von Nikolaus Habjan die Grosse Bühne. Seite an Seite mit den lebensgrossen Puppen spielt ein junges Ensemble Rossinis Repertoireklassiker als kurzweiliges Verwirrspiel voller Tempo und Poesie. Musiker:innen des Sinfonieorchesters Basel spielen in Kammermusikformation auf der Bühne.

2 Stunden 50 Minuten mit einer Pause

Interessant für Menschen ab 8+

In italiano

Mit deutschen Übertiteln / with English surtitles

