COLD Comes to Theatre Basel This Month

Cold by Gastspiel comes to Theatre Basel this month. Performances run 21-22 September. Die neue Spoken Word Show von Fatima Moumouni & Laurin Buser.

Moumouni und Buser verschmelzen in COLD zu einer Person. Diese begibt sich auf einen wilden Trip, um einer inneren Distanziertheit gegenüber der Welt und sich selbst zu entkommen. Schlaflos wandelt sie durch Neubauwohnungen und Gletscherseen, Wellnesshotels und stinkende Sümpfe - sowie durch den eigenen dampfenden Kopf. Bloss nicht der Gleichgültigkeit nachgeben!

Aber wie sich ins Weltgeschehen stürzen, ohne zu verglühen? Politisch aufgeheizte Stimmung, schmelzende Pole, soziale Kälte - das zweite Programm des mit dem Salzburger Stier ausgezeichneten Duos stellt sich dringlichen Themen und sucht einen poetischen, sowie humorvollen Umgang damit.

Koproduktion Kaserne Basel und Gessnerallee Zürich

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More