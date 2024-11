ARV Comes to Dramaten This Month

Get Access To Every Broadway Story



Nypremiär på Lilla scenen. Samma älskade berättelse, men på större scen, med delvis ny ensemble och med ny scenografi! Arv är en episk och mångfacetterad heldagsföreställning i två delar där vi möter ett antal homosexuella män i New York i dag. Här möts den yngre generationen som lever ett liv i relativ frihet – och den äldre som överlevde både AIDS-epidemin och ett samhälle fullt av förtryck.

I ett roligt, sorgligt och ärligt samtal försöker männen berätta om sina liv, ge en slags kollektiv lägesrapport och undersöka allt det ouppklarade som de tidigare aldrig satt ord på, allt för att kunna gå vidare. Ska de bara njuta av alla friheter eller måste de fortsätta kämpa? Hur hanterar man sin historia, hur läker man istället för att brinna upp?

Pjäsen är direkt inspirerad av E.M. Forsters roman Howards End, och nämns också ofta som en arvtagare till Angels in America, Tony Kushners omfångsrika pjäs (som även blivit tv-serie) som utspelar sig i New York under den brinnande AIDS-epidemin. Arv hade urpremiär i London 2018 och belönades med en rekordlång rad priser, bland annat för bästa nyskrivna pjäs. 2019 hade den premiär på Broadway, där den bland annat belönades med fyra Tony Awards.

Regisserar gör Carl Johan Karlson, född 1984, som tidigare varit husregissör på Riksteatern. Han har nyligen satt upp Amadeus på Helsingborgs stadsteater och Älskad, saknad på Uppsala stadsteater. Matthew Lopez är en amerikansk dramatiker, som även skriver för film och tv.

Arv ges som heldagsföreställning på ca 8 timmar, inkl matpaus, eller som två separata föreställningar på vardera ca 3 timmar och 30 min. Vid heldagsföreställning finns möjlighet att köpa middag till pausen. Se mer information nedan.

