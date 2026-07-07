¡Ya hay nominados oficiales! Arranca la segunda ronda de los Premios BroadwayWorld Spain 2026
Los contadores se ponen a cero: LOS MISERABLES (16) y WICKED (14) lideran una espectacular lista de finalistas donde el público tiene la última palabra
La cuenta atrás para conocer a los grandes triunfadores de la temporada de nuestro teatro musical ha comenzado. Tras un mes de intensa movilización en la plataforma por parte de los espectadores y aficionados, la lista larga de candidatos iniciales se ha cribado por completo. Los votos directos del público han configurado la exclusiva lista de nominados oficiales, dejando la competencia lista para su etapa definitiva.
La carrera hacia los galardones está liderada con una fuerza espectacular por la aclamada producción de LOS MISERABLES, que hace historia en el certamen al alzarse con un impresionante total de 16 nominaciones, una cifra histórica con la que iguala a EL MÉDICO como el récord absoluto de nominaciones conseguidas por un solo espectáculo en una edición de los Premios BroadwayWorld Spain.
Le sigue muy de cerca la magia de WICKED con 14 nominaciones, y el regreso a los escenarios de CABARET EL MUSICAL, que se consolida en el podio sumando 12 menciones en las principales modalidades artísticas y técnicas. Tampoco se quedan atrás grandes favoritos del público como la colorida propuesta de EL MAGO DE OZ, que pisa con fuerza acumulando 10 nominaciones, y la vibrante propuesta coral de GODSPELL con 9 nominaciones. Entre estos cinco títulos clave de la cartelera aglutinan más del 50% de las candidaturas de la fase final.
El sistema de votación ya está completamente operativo de nuevo en nuestra página web, con los contadores puestos totalmente a cero. Para participar y elegir a los ganadores definitivos, los amantes del género solo tienen que registrarse en el portal y emitir su voto.
No lo dejes para el último día, apoya al increíble talento de nuestra cartelera y decide el destino de los premios.
LISTA COMPLETA DE NOMINADOS — PREMIOS BROADWAYWORLD SPAIN 2026
MEJOR MUSICAL
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CABRET EL MUSICAL — LETSGO ENTERTAINMENT
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EL MAGO DE OZ — LETSGO ENTERTAINMENT
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GODSPELL — TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
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LOS MISERABLES — ATG Entertainment
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WICKED — ATG Entertainment
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
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DIVORCIO IGUALITARIO — Diagoras producciones
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EL OTRO LADO DE LA CAMA — ARTÍCULOS DE CONYA
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LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS — Playsounds
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PÉSAME MUCHO EL MUSICAL — Estrellamadre CREA
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PRÉSTAME TU NAVIDAD — Espiral Mágica
MEJOR MUSICAL EN GIRA
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EL FANTASMA DE LA ÓPERA — LETSGO ENTERTAINMENT
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LOS CHICOS DEL CORO — AMR PRODUCE SL
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LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL — beon. Entertainment
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MAMMA MIA! — ATG Entertainment
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TARZAN EL MUSICAL — Theatre Properties
MEJOR MUSICAL INFANTIL
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ALICIA EN EL BARCO DE LAS MARAVILLAS — TRENCADÍS PRODUCCIONS SL
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ARMSTRONG, UN MUSICAL MUY ESPACIAL — La Roda Produccions
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CIRCO PRICE NAVIDAD — Teatro Circo Price
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EL RATONCITO PÉREZ — La Bicicleta
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LA GRAN AVENTURA DE EL POLLO PEPE EL MUSICAL — King Entertainment
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
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CLEOPATRA ENAMORADA — Florián Recio y Shuarma
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EL HILO INVISIBLE — Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo
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HOUDINI UN MUSICAL MÁGICO — Federico Bellone y Giovanni Maria Lori
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OLIVER TWIST EL MUSICAL — Pedro Víllora y Gerardo Gardelin
-
RAFFAELLA, EL MUSICAL — Luciano Cannito
MEJOR ESPECTÁCULO LÍRICO
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CARMEN — Teatro Real
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO — Teatro Real
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Maria Callas, SFOGATO — SING·US
-
QUIEN PORFÍA MUCHO ALCANZA — Producción del Festival de Ópera de Sevilla – Ayuntamiento de Sevilla
-
TRISTAN UND ISOLDE — Teatre Del Liceu
MEJOR EVENTO TEATRAL
-
BODAS DE SANGRE SINFÓNICO — King Entertainment
-
BROADWAY SINFÓNICO — King Entertainment
-
CAMILO SINFÓNICO CON Dani Diges — Real Orquesta Sinfónica De Sevilla
-
DÉ PROFUNDIS DE Oscar Wilde, EN CONCIERTO — LINEA CULTURAL TEATRAL
-
QUEEN, A NIGHT AT THE SYMPHONY — Orquesta Y Coro De Rtve
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-
Daniel Diges — EL FANTASMA DE LA ÓPERA
-
Ferrán Fabá — EL REY LEÓN
-
Fco Javier Blazquez — LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL
-
Adrián Salzedo — LOS MISERABLES
-
Ruben Yuste — OLIVER TWIST EL MUSICAL
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
-
Abril Zamora — CABARET EL MUSICAL
-
Ana San Martín — EL FANTASMA DE LA ÓPERA
-
Elsa Ruiz Monleón — LOS MISERABLES
-
Isabel Gil — SONRISAS Y LÁGRIMAS
-
Cristina Picos — WICKED
MEJOR ACTOR DE REPARTO
-
Yeray Vázquez — EL MAGO DE OZ
-
Aaron Cobos — GODSPELL
-
Xavi Melero — LOS MISERABLES
-
Adrian Amaya — RENT
-
Albert Bolea — THE BOOK OF MORMON
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
-
Jeanne Montas — EL REY LEÓN
-
Alexia Pascual — LOS MISERABLES
-
Begoña Álvarez — RENT
-
Berta Butinyà — TOOTSIE
-
Lydia Fairen — WICKED
MEJOR DIRECCIÓN
-
Federico Bellone — CABARET EL MUSICAL
-
Ignasi Vidal — EL MAGO DE OZ
-
Antonio Banderas — GODSPELL
-
James Powell, Laurence Connor And Christopher Key — LOS MISERABLES
-
David Serrano — WICKED
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
-
Julio Awad — CABARET EL MUSICAL
-
Fernando Bustamante — EL MAGO DE OZ
-
Daniel Villarroya — GODSPELL
-
Enric García — LOS MISERABLES
-
Joan Miquel Pérez — WICKED
MEJOR ADAPTACIÓN
-
Silvia Montesinos — CABARET EL MUSICAL
-
Romeo Urbano — HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO
-
Albert Mas-Griera — LOS MISERABLES
-
Silvia Villaú — SONRISAS Y LÁGRIMAS
-
David Serrano y Alejandro Serrano — WICKED
MEJOR COREOGRAFÍA
-
Gillian Bruce — CABARET EL MUSICAL
-
Sonia Dorado — EL MAGO DE OZ
-
Carmelo Segura — GODSPELL
-
Jesse Robb — LOS MISERABLES
-
Analía González — RENT
-
Iker Carrera — WICKED
MEJOR ESCENOGRAFÍA
-
Felype De Lima — CABARET EL MUSICAL
-
Carla Janssen Höfelt — CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN
-
Sebastià Brosa — GODSPELL
-
Matt Kinley — LOS MISERABLES
-
Ricardo Sánchez Cuerda — WICKED
MEJOR VESTUARIO
-
Felype De Lima — CABARET EL MUSICAL
-
Yaiza Pinillos — CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN
-
Andreane Neofitou, Christine Rowland And Paul Wills — LOS MISERABLES
-
Charo Jiménez Grueso — RAFFAELLA, EL MUSICAL
-
Antonio Belart — WICKED
MEJOR ILUMINACIÓN
-
Valerio Tiberi — CABARET EL MUSICAL
-
Himar Santana — EL MAGO DE OZ
-
Paule Constable — LOS MISERABLES
-
Alessandro Casso — RAFFAELLA, EL MUSICAL
-
Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos — WICKED
MEJOR SONIDO
-
Javier Isequilla — EL MAGO DE OZ
-
Jordi Ballbé — GODSPELL
-
Mick Potter — LOS MISERABLES
-
Adrián Galones — RENT
-
Gastón Briski — WICKED
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
-
Kley Kafé — CABARET EL MUSICAL
-
Jair Saiz — GODSPELL
-
Stefan Musch — LOS MISERABLES
-
Aarón Vollbretch — RENT
-
Feliciano San Román y Antonio Belart — WICKED
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
-
Ana María Voicu — CABARET EL MUSICAL
-
Ana María Voicu — EL MAGO DE OZ
-
Mercedes Carrión — GODSPELL
-
Javier Naval — OLIVER TWIST
-
Santacc — WICKED
MEJOR ENSEMBLE
-
Ensemble de CABARET EL MUSICAL
-
Ensemble de EL MAGO DE OZ
-
Ensemble de LOS MISERABLES
-
Ensemble de THE BOOK OF MORMON
-
Ensemble de WICKED
MEJOR VIDEOESCENA
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Ana María Voicu y Marta Milagros Pérez De Camino — EL MAGO DE OZ
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Finn Ross — LOS MISERABLES
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Edmondo Angelelli — RAFFAELLA, EL MUSICAL
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Elvira Ruiz Zurita — RENT
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Gsus Villau — SONRISAS Y LÁGRIMAS
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