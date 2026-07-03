Málaga acoge el estreno VIP de EL FANTASMA DE LA ÓPERA

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El Teatro Cervantes de Málaga acogió el pasado 2 de julio el estreno VIP de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, el musical producido por LETSGO en colaboración con Amigos Para Siempre, la empresa impulsada por Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas para el desarrollo de producciones teatrales en español.

La velada comenzó con un photocall en el que participaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, y los protagonistas del musical: Daniel Diges, en el papel del Fantasma; Ana San Martín, como Christine Daaé; y Rubén López, que interpreta a Raoul de Chagny. Tras el photocall, los medios gráficos acreditados pudieron grabar los primeros minutos de la representación.

El espectáculo llegó a Málaga después de dos temporadas en Madrid y permanecerá en el Teatro Cervantes hasta el próximo 9 de agosto. La producción está dirigida por Federico Bellone, con dirección musical de Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por este montaje. La adaptación de las letras está firmada por Silvia Montesinos, mientras que el vestuario, diseñado por Chiara Donato, recibió el Premio del Público BroadwayWorld Spain.

Basado en la novela Le Fantôme de L'Opéra de Gaston Leroux, EL FANTASMA DE LA ÓPERA narra la historia de una misteriosa figura enmascarada que habita bajo la Ópera de París y que desarrolla una obsesión por la joven soprano Christine Daaé. La partitura de Andrew Lloyd Webber incluye algunos de los temas más reconocidos del teatro musical, como La música de la noche, Todo lo que te pido, Deseando que estuvieras aquí otra vez y la célebre obertura de la obra.

Desde su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End de Londres en 1986 y en Broadway en 1988, EL FANTASMA DE LA ÓPERA ha sido visto por más de 160 millones de espectadores en 195 ciudades y representado en 21 idiomas, convirtiéndose en uno de los musicales de mayor éxito de la historia.

Fotos: Carlos Martín



​​​​Rubén López, Ana San Martín y Daniel Diges

Paco de la Torre, Letsgo Company, Marina Pineda, Avelino Barrionuevo, Gener

Fran Ortiz y Natalia Delgado Azagra.

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