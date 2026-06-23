Jana Gómez se incorpora a WICKED como elenco y cover de Glinda

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El panorama del teatro musical en España se prepara para recibir una de las incorporaciones más destacadas de la cartelera de cara a su nueva etapa. La reconocida actriz Jana Gómez se sumará de forma oficial a las filas de WICKED para la próxima temporada, pasando a formar parte del elenco de la producción. Además de sus funciones habituales dentro del ensamble, la intérprete asumirá la importante responsabilidad de ser la cover de Glinda, uno de los roles protagonistas más exigentes y emblemáticos de esta propuesta de ATG Entertainment.

Esta esperada incorporación no se hará esperar para los seguidores del género, ya que se ha confirmado de manera extraordinaria una primera toma de contacto con las tablas antes del inicio oficial de la próxima temporada. Jana Gómez tendrá su estreno como la bruja buena del norte durante esta temporada de forma inminente, concretamente mañana a las 20h. Esta función se presenta como una ocasión exclusiva para los espectadores que deseen presenciar su debut interpretando las piezas icónicas del musical que ahora resuenan en español con la misma fuerza que le ha valido a la obra más de cien premios internacionales, incluidos el Tony y el Grammy.

Con esta incursión en la célebre obra musical, la artista añade un título de enorme prestigio internacional a una sólida y admirada trayectoria en los escenarios españoles. Cabe recordar que Jana Gómez ya ha protagonizado con gran éxito producciones de enorme envergadura en nuestro país, liderando los elencos de aclamados títulos como ANASTASIA, EL TIEMPO ENTRE COSTURAS o NEXT TO NORMAL, lo que avala su versatilidad y calidad interpretativa para asumir este nuevo reto en la factoría de Oz. De cara al nuevo ciclo del espectáculo, se ha confirmado que las funciones de la próxima temporada comenzarán oficialmente el 3 de octubre y, por el momento, la venta de entradas y el calendario aseguran pases programados hasta el 15 de noviembre.

El montaje no solo ofrece entretenimiento, sino una reflexión profunda sobre la identidad, la lucha contra los prejuicios y la naturaleza de la bondad. Más de doscientas representaciones después, la obra sigue demostrando que es posible combinar la gran escala de una superproducción con la intimidad de una historia sobre la amistad y el crecimiento personal. Con la llegada de nuevos talentos a la compañía, la capital española reafirma su estatus como una de las grandes capitales teatrales, demostrando que el género vive un momento de esplendor y que la magia de Oz promete seguir emocionando al público noche tras noche.

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