WE WILL ROCK YOU vuelve a Madrid para celebrar su aniversario número 25

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El musical oficial de Queen regresa a Madrid con su sexta temporada el 16 de octubre, coincidiendo con una fecha especialmente significativa para la producción, ya que en el 2027 se cumplirán 25 años de su estreno en el Dominion Theatre de Londres.

Producido y supervisado por los ex integrantes de la banda Brian May y Roger Taylor, el espectáculo lleva al escenario algunos de los grandes himnos de Queen para construir una historia marcada por la búsqueda de libertad e identidad. Canciones como BOHEMIAN RHAPSODY, WE ARE THE CHAMPIONS, I WANT TO BREAK FREE, SOMEBODY TO LOVE y WE WILL ROCK YOU forman parte de un repertorio de más de veinticuatro temas musicales que han acompañado a esta historia desde su estreno.

La trama de WE WILL ROCK YOU transcurre en un futuro distópico en el que Killer Queen controla una sociedad donde no hay espacio para la música ni para la individualidad. Frente a este sistema, un grupo de rebeldes espera la llegada de Galileo, el Soñador, con la esperanza de recuperar el rock y a su vez, la libertad. A través de esta historia, el musical plantea una reivindicación de la creatividad y del derecho a ser diferente, mientras utiliza las canciones de Queen como hilo conductor de una aventura que combina humor, emoción y un auténtico espíritu rockero.

Desde su estreno en Londres, WE WILL ROCK YOU ha mantenido una trayectoria internacional que incluye doce años en el West End y producciones en más de veinte países. Ahora, la propuesta continúa su recorrido en Madrid con una nueva temporada que vuelve a poner en primer plano la combinación entre la música de Queen y una historia de rebeldía que sigue conectando con diferentes generaciones.

El espectáculo contará con un amplio elenco encabezado por Fran Moreno y Alberto Scarlatta como Galileo, Anabel García como Scaramouche, Cristina Rueda como Ozzy, Daniel Garod como Brit, David Velardo como Khashoggi, María Adamuz como Killer Queen y Manuel Ramos como Osborn. El reparto se completa con Marta Oliva, Mary Capel, Sergio Arce y Ezequiel Rojo, además del cuerpo de baile y un equipo de músicos encabezado por Ricardo Padilla como director musical.

Con una duración aproximada de 150 minutos, WE WILL ROCK YOU podrá verse en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío desde el 16 de octubre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 23 Days 17 Hrs 30 Min 47 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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