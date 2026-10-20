Un jurado estelar evalúa el talento en LA GRAN AUDICIÓN

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Canal Sur Televisión ha dado la bienvenida a su parrilla a LA GRAN AUDICIÓN, un nuevo formato de entretenimiento presentado por María Casado y Pablo Puyol que busca poner en valor la exigencia y la emoción que esconde el teatro musical. El programa, que arrancó sus emisiones el pasado sábado 17 de octubre, reúne a un total de 24 aspirantes seleccionados tras un riguroso proceso de selección entre más de un millar de candidatos en audiencias celebradas en Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Sobre el escenario, los concursantes deben demostrar sus capacidades en las tres disciplinas esenciales del género: el canto, la danza y la interpretación.

Para evaluar el desempeño de los participantes, el espacio cuenta con un jurado de indiscutible trayectoria profesional compuesto por la cantante y actriz Roko, el actor Manuel Bandera y la intérprete y bailarina Natalia Millán, a quienes se suma Dario Regattieri, productor ejecutivo de beon. Entertainment y creador de la idea original del programa. Semana a semana, este equipo de expertos valora las actuaciones tanto individuales como grupales para decidir qué artistas continúan en el concurso. De cara a su segunda entrega, prevista para este sábado 24 de octubre, los aspirantes afrontarán el reto de defender números musicales pertenecientes a producciones emblemáticas como MAMMA MÍA!, EL REY LEÓN o CANTANDO BAJO LA LLUVIA.

Con esta apuesta, la televisión pública andaluza acerca a los espectadores el talento emergente de una nueva generación de artistas, mostrando el intenso trabajo y la versatilidad requerida en esta profesión. LA GRAN AUDICIÓN se emite cada sábado en el primer canal de Canal Sur Televisión y puede seguirse también en directo a través de la plataforma CanalSur Más, su canal de YouTube y la web oficial del programa.

Pablo Puyol</a> y María Casado" width="356">

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 11 Days 16 Hrs 47 Min 51 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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