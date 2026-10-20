Un jurado estelar evalúa el talento en LA GRAN AUDICIÓN
Natalia Millán, Roko, Manuel Bandera y Dario Regattieri valoran a los concursantes del nuevo talent show de Canal Sur presentado por María Casado y Pablo Puyol
Canal Sur Televisión ha dado la bienvenida a su parrilla a LA GRAN AUDICIÓN, un nuevo formato de entretenimiento presentado por María Casado y Pablo Puyol que busca poner en valor la exigencia y la emoción que esconde el teatro musical. El programa, que arrancó sus emisiones el pasado sábado 17 de octubre, reúne a un total de 24 aspirantes seleccionados tras un riguroso proceso de selección entre más de un millar de candidatos en audiencias celebradas en Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Sobre el escenario, los concursantes deben demostrar sus capacidades en las tres disciplinas esenciales del género: el canto, la danza y la interpretación.
Para evaluar el desempeño de los participantes, el espacio cuenta con un jurado de indiscutible trayectoria profesional compuesto por la cantante y actriz Roko, el actor Manuel Bandera y la intérprete y bailarina Natalia Millán, a quienes se suma Dario Regattieri, productor ejecutivo de beon. Entertainment y creador de la idea original del programa. Semana a semana, este equipo de expertos valora las actuaciones tanto individuales como grupales para decidir qué artistas continúan en el concurso. De cara a su segunda entrega, prevista para este sábado 24 de octubre, los aspirantes afrontarán el reto de defender números musicales pertenecientes a producciones emblemáticas como MAMMA MÍA!, EL REY LEÓN o CANTANDO BAJO LA LLUVIA.
Con esta apuesta, la televisión pública andaluza acerca a los espectadores el talento emergente de una nueva generación de artistas, mostrando el intenso trabajo y la versatilidad requerida en esta profesión. LA GRAN AUDICIÓN se emite cada sábado en el primer canal de Canal Sur Televisión y puede seguirse también en directo a través de la plataforma CanalSur Más, su canal de YouTube y la web oficial del programa.
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)