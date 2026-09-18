UN REFUGI AL SOL se estrenará en la Sala Versus Glòries a finales de septiembre

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UN REFUGI AL SOL se estrenará el próximo 30 de septiembre en la Sala Versus Glòries tras su primera presentación el pasado julio, que fue en formato lectura dramatizada. La producción de Apunta Teatre y la Cia. Gèminis podrá verse de miércoles a sábado a las 20:00 y los domingos a las 18:00.

La Cia. Gèminis, responsable anteriormente de ARTEMIS, vuelve a apostar por la mezcla de lenguajes escénicos y musicales. La dirección y dramaturgia corren a cargo de Jumon Erra y Pol Sanuy, mientras que Mireia Morera firma la composición musical y las letras. El reparto está formado por Mireia Morera, Pol Sanuy y Àsun Planas. El equipo artístico se completa con Pol Roselló en el movimiento, Ramon Ramiro y Dani Gener en el diseño de luces, Paula Font en la escenografía, Sara Huguet y Valentina Martín en el vestuario y Marçal Cruz en el sonido.

Tras su primera temporada, UN REFUGI AL SOL ha recibido diferentes reconocimientos. Mireia Morera obtuvo el Premio Revelación de los Premios de la Crítica de Recomana 2025, mientras que el espectáculo fue nominado a Mejor Espectáculo Musical de Proximidad en los IX Premios Teatre Barcelona y a Mejor Musical de Pequeño Formato en los Premios de Teatre Musical. Pol Sanuy y Paula Font también recibieron nominaciones en distintas categorías de estos galardones.

El espectáculo parte de “Diari d’un Soldat”, las memorias escritas durante la Guerra Civil por Pere Balart. A partir de este material, la obra conecta las experiencias de dos generaciones y aborda cuestiones como la identidad, la memoria familiar y la diversidad a través de una combinación de teatro, música pop y electrónica, humor y elementos de thriller y de la tradición popular.

La historia sigue a Kai y Ària, dos hermanos y artistas cuyo proyecto musical está a punto de dar un paso importante. Sin embargo, un acontecimiento traumático lleva a Kai a refugiarse en la casa familiar del Pallars, donde se reencontrará con su abuela Dolors. Este regreso a sus raíces le llevará a descubrir parte de la historia familiar y a enfrentarse a recuerdos vinculados al pasado.

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