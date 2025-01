TV: WAITRESS se estrena en Mexico

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El próximo mes de febrero una nueva producción de WAITRESS se estrenará en México, siendo la primera vez que se interpreta la versión franquicia del musical en español.

Alan Estrada firma esta nueva adaptación a nuestro idioma que contará con Aitza Terán como Jenna, a quien puedes ver a continuación interpretando un fragmento de What Baking Can Do:

WAITRESS, que también pudo verse en Argentina hace unos años en una producción propia, cuenta la historia de Jenna, una camarera y experta repostera atrapada en un pueblo pequeño y en un matrimonio roto. Cuando un concurso de tartas en un condado cercano le ofrece una oportunidad de escapar, Jenna lucha por recuperar una parte de ella que había olvidado. Mediante el apoyo de sus amigas camareras del diner donde trabaja, y un romance inesperado Jenna encuentra la valentía para perseguir un sueño que había apartado mucho tiempo atrás. WAITRESS celebra el poder de la amistad, los sueños, la familia elegida y la belleza de una tarta bien horneada.

Comments