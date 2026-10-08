TV: LA GRAN AUDICIÓN se estrena el 17 de octubre y hablamos con Dario Regattieri

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Sevilla ha sido el escenario decisivo para la criba final de LA GRAN AUDICIÓN, el nuevo y ambicioso talent show de beon. Entertainment y Canal Sur, que ya tiene marcado su calendario de emisión: se estrenará el próximo sábado, 10 de octubre, con un programa especial que repasará el recorrido de los aspirantes a lo largo de las diferentes fases del casting, mientras que el 17 de octubre llegará la primera gala, en la que los seleccionados comenzarán a competir en las distintas disciplinas del teatro musical. Desde el corazón de las audiciones, Dario Regattieri, CEO de la productora y artífice del formato, nos ha desvelado las claves de un proyecto pionero en nuestra televisión, cuyo objetivo es encontrar a la próxima estrella capaz de protagonizar una gran producción de teatro musical, visibilizando la inmensa exigencia que requiere este sector.

Uno de los mayores retos de este nuevo formato televisivo radica en trasladar la magia del teatro musical a la pequeña pantalla, enseñando lo que ocurre más allá del patio de butacas. Regattieri destaca que es fundamental que el público sepa qué sucede en la producción y entre bambalinas. “Ese talent show va a demostrar todo el trabajo, las dificultades que hay, cuánto es de difícil realmente poder estar dentro de un espectáculo”, explica el productor. A través de la televisión, el programa abrirá las puertas de 'La Factoría' para enseñar la formación y evolución de los candidatos, acercando el esfuerzo de la industria a los espectadores.

El altísimo nivel de los participantes ha sido otra de las grandes sorpresas del casting andaluz, reuniendo a aspirantes que van desde los 16 hasta los 50 años, o más, compartiendo una misma ilusión. Esta diversidad intergeneracional pone de manifiesto la efervescencia de un sector que, en palabras del propio Dario, está “más vivo que nunca”. El productor subraya la enorme complejidad de dar con el codiciado perfil completo, aquel capaz de juntar el canto, el baile y la parte actoral en un mismo escenario. Es precisamente esa exigencia la que marcará la criba definitiva entre los concursantes.

Con esta nueva aventura televisiva y multitud de obras en cartelera, beon. Entertainment reafirma su apuesta por la transversalidad y la creación de una sólida cantera de artistas. Regattieri destaca que el formato es un escaparate inmejorable para demostrar que “hay mucho futuro en el teatro musical, gente muy joven con mucho ímpetu”. LA GRAN AUDICIÓN no solo se postula como un evento familiar y de entretenimiento, sino como una herramienta para consolidar la industria en España, ofreciendo una oportunidad de oro a profesionales apasionados por las tablas.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 23 Days 16 Hrs 58 Min 05 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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