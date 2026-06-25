TV: Ignasi Vidal desvela las claves de CLEOPATRA ENAMORADA en su llegada a Madrid

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Broadway World Spain se ha adentrado en las sesiones de ensayo de CLEOPATRA ENAMORADA, EL MUSICAL para conversar con su director, Ignasi Vidal. Tras el gran éxito de público y crítica cosechado en la última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, esta ambiciosa coproducción de La Gran Belleza Producciones se prepara para iniciar sus funciones en el madrileño Teatro La Latina, donde permanecerá en cartelera de manera limitada desde el 1 al 19 de julio.

El director aclara en la entrevista que el objetivo del montaje no consiste en modernizar el mito o al propio personaje de la faraona, sino en mirarla con los ojos de la actualidad. Vidal define a Cleopatra como una mujer sumamente evolucionada a su tiempo y pone especial énfasis en rescatar su "factor humano". A través de la obra, el espectador descubrirá que, más allá de ostentar el rol de reina o de cargar sobre sus hombros el destino y legado de su pueblo ante la expansión de Roma, se expone su faceta personal y emocional como madre y mujer que ama.

Ignasi Vidal</a> del reestreno de CLEOPATRA ENAMORADA en el Teatro La Latina" width="356">

A nivel escénico, el traslado de la obra al Teatro La Latina ha exigido reestructurar la función y adaptar la majestuosidad de un escenario infinito como el de Mérida a las dimensiones físicas que ofrece la sala de Madrid. El director admite que, si bien algunos aspectos visuales no resultarán tan vistosos como en el teatro romano original, otros elementos dramáticos ganarán en proximidad, logrando que el resultado final funcione incluso mejor y resulte más íntimo en este nuevo formato.

Acompañada de la partitura musical original creada por Shuarma, el director califica la propuesta como un reclamo ideal, divertido y entretenido, que no deja de lado un componente muy emocionante. Con un reparto muy comprometido encabezado por Natalia Millán y Alex O'Dogherty, la función invita al espectador a refugiarse en el teatro durante la temporada estival.

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