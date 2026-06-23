Cine de Cámara propone un recorrido por la historia de la música de cine en formato camerístico

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Cine de Cámara es una agrupación instrumental camerística dedicada exclusivamente a la interpretación de música escrita para películas o inspirada por producciones cinematográficas. El proyecto busca ofrecer una visión de la música de cine desde una perspectiva cercana, poniendo el foco en la composición y en los recursos narrativos utilizados por los autores. La propuesta reúne partituras concebidas originalmente para pequeñas formaciones, grandes solos instrumentales y adaptaciones de obras cuya orquestación original requería gran cantidad de músicos. El objetivo es mostrar cómo la música contribuye a la construcción de las historias cinematográficas y destacar el valor artístico de estas composiciones más allá de la pantalla, entendiéndolas como parte del repertorio clásico contemporáneo de los siglos XX y XXI.

El concierto muestra una panorámica de estilos compositivos para la imagen caracterizada por un incesante contraste estético. El repertorio transita desde el minimalismo de Michael Andrews en DONNIE DARKO hasta el progressive jazz de ATRÁPAME SI PUEDES, pasando por el preciosismo de Rachel Portman en CHOCOLAT o LAS NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA. Asimismo, incluye obras de otros grandes nombres de la historia del cine como Elmer Bernstein, James Newton Howard y Dave Grusin, junto a una selección de piezas del maestro John Williams que abarca desde fragmentos de MEMORIAS DE UNA GEISHA y SABRINA hasta las trepidantes persecuciones de las sagas de STAR WARS e INDIANA JONES, además del célebre tema de LOS SIMPSON de Danny Elfman.

La formación está integrada por una agrupación habitual en la música de cámara que combina piano, cuerdas y maderas, junto a una sección de percusión que aporta variedad y riqueza sonora al programa. Una de las características más destacables del ensemble es la participación de un músico multiinstrumentista que domina cinco instrumentos de viento madera, lo que aporta una gran variedad tímbrica al directo.

El ensemble está dirigido musicalmente por el compositor, pianista y director de orquesta Xavier Torras, quien cuenta con una extensa trayectoria capitaneando el departamento musical de grandes producciones internacionales de teatro musical como ALADDÍN, ANASTASIA, TINA, MAMMA MIA! o CASI NORMALES. La plantilla de instrumentistas reúne a músicos de amplia experiencia en agrupaciones sinfónicas, conciertos y en los fosos de la cartelera nacional. Entre ellos se encuentran el flautista Curro Ávila, con experiencia en musicales como COMPANY, GYPSY, EL MÉDICO, GOLFUS DE ROMA y LA CENICIENTA; el multiinstrumentista Jorge Picó, reconocido reed player en COMPANY, GYPSY, TOCANDO NUESTRA CANCIÓN, WEST SIDE STORY y EL FANTASMA DE LA ÓPERA; el violín Ángel Botti, músico titular en WEST SIDE STORY, ALADDÍN y CENICIENTA; el violonchelo Jorge González, colaborador de agrupaciones como la Orquesta Nacional de España y participante en las producciones de ANASTASIA, ALADDÍN y CENICIENTA; y la percusionista Fani Fortet, con una dilatada trayectoria en títulos como LOS MISERABLES, MAMMA MIA!, LA BELLA Y LA BESTIA, ALADDÍN, LA CENICIENTA y EL REY LEÓN.

Cine de Cámara plantea una propuesta rigurosa para que estas partituras, que han trascendido sus películas de origen, adquieran identidad propia en las salas de concierto. Las fechas oficiales de sus conciertos todavía no se conocen.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.