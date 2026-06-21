Fallece Moira Chapman, referente del musical en nuestro país

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La comunidad teatral despide a Moira Chapman, reconocida directora residente, coreógrafa y formadora, que ha fallecido a los 77 años de edad tras una trayectoria de más de seis décadas dedicada a las artes escénicas.

Nacida en Zimbabwe, Chapman comenzó a estudiar danza a los siete años y, con tan solo dieciséis, se trasladó a Londres para formarse en la Arts Educational Theatrical School. A partir de entonces desarrolló una carrera internacional que la llevó a trabajar en escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos.

Entre 1982 y 1996 dirigió la Escuela de Arte Escénico Fama en Buenos Aires, contribuyendo a la formación de numerosas generaciones de intérpretes. Posteriormente, participó en distintas producciones de La Bella y la Bestia en México, Buenos Aires y Madrid, además de desempeñar labores de asistencia de dirección y coreografía en A Chorus Line en Argentina, Brasil, España, el Broadway World Tour y el American Tour.

A lo largo de su carrera también estuvo vinculada a títulos como Cats, Magic in the Mirror, Los Productores y Cabaret, consolidándose como una de las profesionales más respetadas del sector.

Su nombre quedará especialmente ligado a algunas de las producciones de gran formato más importantes presentadas en España. Como directora residente lideró montajes como El Rey León en Madrid, Chicago en Madrid, Barcelona y gira nacional, Mamma Mia! en Madrid, La Bella y la Bestia en Barcelona y El Fantasma de la Ópera en Madrid.

Su trabajo fue fundamental en la implantación y consolidación de los estándares artísticos de las grandes producciones internacionales en el mercado español, convirtiéndose en una figura de referencia para intérpretes, equipos creativos y profesionales de la industria.

Desde BroadwayWorld Spain enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Su legado permanecerá vivo en los escenarios y en las miles de personas que tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar junto a ella.

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