La primera tempora de WICKED termina este domingo

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WICKED , el musical basado en la novela de Gregory Maguire y con música y letras de Stephen Schwartz , ha alcanzado las 400 funciones en Madrid. Realizaran la ultima función de la temporada este domigo y volverá a representarse a partir del próximo 3 de octubre de 2026 en el Nuevo Teatro Alcalá.

Esta producción original, dirigida y adaptada por David Serrano , recupera la historia de Elphaba y Glinda antes de los acontecimientos narrados en EL MAGO DE OZ , mostrando el origen de las dos brujas más célebres del universo de Oz a través de una historia sobre la amistad, los prejuicios y el poder.

El reparto está encabezado por Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente en el papel de Glinda. Junto a ellas, Lydia Fairén interpreta a Nessarose y ejerce como cover de Elphaba; Xabier Nogales da vida a Fiyero; Guadalupe Lancho interpreta a Madame Morrible; Esteban Oliver encarna al profesor Dillamond; Neizan Martín interpreta a Boq y Javier Ibarz al Mago de Oz.

Completan el elenco Aarón Mata (elenco y Chistery), Carles Vallés, Antonio Mañas, Esteban Provenzano, Odo Cabot, Nacho Porcar, Jon Ipiña, Iván Amigo, Jessica Garcés, Laura López, Mia Lardner, Clara Rengel (elenco y cover de Nessarose), Carla Places, Anna Coll (elenco y cover de Madame Morrible), Lucía Ambrosini (elenco y cover de Glinda y Elphaba) y Laura Enrech (elenco y cover de Glinda),Jana Gómez (elenco y cover de Glinda ). El equipo de swings está formado por Gallo Ryan (swing y cover de Fiyero), Óscar Muñoz, Julia Saura y Belén Marcos.

Estrenado originalmente en Broadway en 2003, WICKED se ha convertido en uno de los musicales más exitosos del siglo XXI y en uno de los títulos de mayor permanencia en la cartelera neoyorquina. Su partitura incluye canciones populares como Popular , Defying Gravity y For Good , convertidas ya en referentes del teatro musical contemporáneo.

Tras celebrar sus primeras 400 funciones en Madrid, la producción continuará su recorrido con su regreso al Nuevo Teatro Alcalá el 3 de octubre de 2026 , donde volverá a levantar el telón para una nueva temporada.

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