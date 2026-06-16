ATG Entertainment anuncia el reparto completo de QUERIDO EVAN HANSEN

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ATG Entertainment España ha desvelado el reparto de su esperada producción de QUERIDO EVAN HANSEN, el aclamado musical ganador de seis Premios Tony, tres Premios Olivier y un Premio Grammy que llegará a Madrid el próximo mes de octubre para una temporada limitada en el Teatro Rialto.

La producción estará protagonizada por Guillermo Martín en el papel de Evan Hansen. Junto a él estarán Iván Clemente como Connor Murphy, Arnau Camps como Jared Kleinman, Elvira Santa María como Zoe Murphy, Jessica Garcés como Alana Beck, Verónica Ronda como Heidi Hansen, Lorena Calero como Cynthia Murphy y Armando Pita como Larry Murphy. El elenco se completa con Aleix María, Mariola Peña, Neizán Martín, Julia Saura, Víctor González y Eva Lahoz.

Con motivo del anuncio, el director David Serrano ha destacado la singularidad de la obra y la calidad del reparto reunido para esta nueva producción española. “QUERIDO EVAN HANSEN ha tenido un éxito tan enorme desde su estreno porque es un musical realmente único. Tiene un libreto extraordinario y unas canciones increíbles, y además aborda un tema poco habitual en el teatro musical con profundidad, humor y personajes inolvidables”, afirma. Sobre su protagonista, Serrano asegura que Guillermo Martín será “el gran descubrimiento de la próxima temporada teatral” y que al verle interpretar a Evan Hansen “tenemos la sensación de que ha nacido una estrella”.

Con libreto de Steven Levenson y música y letras de Benj Pasek y Justin Paul, el musical narra la historia de Evan Hansen, un adolescente que convive con un trastorno de ansiedad social y que busca desesperadamente encontrar su lugar en el mundo. Un inesperado malentendido tras la muerte de un compañero de instituto desencadenará una serie de acontecimientos que le obligarán a enfrentarse a la verdad, la aceptación y las consecuencias de sus propias decisiones.

La producción destaca también por su innovadora puesta en escena, que integra el impacto de las redes sociales en la vida de los personajes sin perder de vista la emoción y la interpretación que han convertido a la obra en un fenómeno internacional. La adaptación española corre a cargo de David Serrano y Alejandro Serrano, con dirección musical de Joan Miquel Pérez y dirección de movimiento de Iker Carrera.

El equipo creativo incluye escenografía de David Pizarro, diseño de iluminación de Carlos Torrijos, sonido de Gastón Briski, vestuario de Efrén Latorre, caracterización de Esther Redondo, utilería de Roberto del Campo y diseño de vídeo de Emilio Valenzuela y Joan Rodón. La producción está liderada por ATG Entertainment España, con Marcos Cámara y Juanjo Rivero como productores ejecutivos y Pilar Gutiérrez, Marcos Cámara y Juanjo Rivero como productores.

Después de emocionar a millones de espectadores en Broadway y el West End, QUERIDO EVAN HANSEN desembarcará por primera vez en Madrid en una de las producciones más esperadas de la próxima temporada teatral. Las entradas ya se encuentran a la venta.

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