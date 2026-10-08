TV: Hablamos con los creadores y protagonistas de THE ISLAND OF NEVERLAND
El elenco y el equipo creativo del estreno mundial en Espacio Delicias nos desvelan las claves de esta experiencia inmersiva que une teatro, circo y acrobacia.
Madrid acoge este otoño el estreno mundial de THE ISLAND OF NEVERLAND, uno de los proyectos escénicos más ambiciosos de la temporada. Coproducida por la promotora española LETSGO y el grupo internacional Balich Wonder Studio, la propuesta transforma más de 7.000 metros cuadrados de Espacio Delicias mediante una inversión de 7 millones de euros. El montaje combina teatro, circo contemporáneo y acrobacia aérea para presentar una narrativa original centrada en Tempesta, la hija del Capitán Garfio, quien tras criarse bajo la férrea disciplina pirata se debate entre continuar ese mandato o forjar su propia identidad junto a los Niños Perdidos.
Durante el pase gráfico previo a las funciones, charlamos con sus dos protagonistas: la acróbata sueca Anna Saskia Stickler (Tempesta) y el artista circense francés Gabriel Lemière (Peter Pan). Para Stickler, dar vida a una figura inédita en un imaginario tan conocido es un reto constante: "No conocíamos a Tempesta al inicio; cada día descubro algo nuevo en ella y en su viaje hacia decidir quién quiere ser realmente". Lemière, por su parte, traslada la ligereza del vuelo al mástil chino y a las correas aéreas: "Peter Pan conecta de lleno con la magia de la niñez. El espectáculo nos recuerda que en la vida real también es necesario conservar vivo al niño interior".
Al frente de la escritura y la dirección se sitúa la dupla formada por Simone Ferrari y Lulu Helbaek, responsables de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. "Queríamos partir de una historia que todo el mundo conociera para jugar con las reglas y plantear algo nuevo", apunta Helbaek sobre la génesis del show y su experiencia inmersiva previa sin pantallas, ideada para que el espectador explore el universo de la isla antes de tomar asiento.
Por su parte, Ferrari destaca el momento artístico de la capital española y la esencia del show: "Elegimos Madrid porque tiene una energía cultural y teatral vibrante". Según el director, más allá de la escala técnica y visual, la producción guarda un núcleo humano: "Para volar hay que dejar atrás el miedo a caer, entregarse a la curiosidad y confiar en las nuevas generaciones".
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