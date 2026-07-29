TV: Flor Lopardo y Javier Manente hacen balance de su temporada en LOS MISERABLES

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Durante la gala de los PremiOFF en Madrid, compartimos una charla con Javier Manente (Enjolras) y Flor Lopardo (integrante del elenco y alternante en el papel de Fantine) para repasar su paso por la gran producción de LOS MISERABLES esta temporada. Los intérpretes compartieron sus sensaciones tras haber formado parte de una de las superproducciones más emblemáticas de la Gran Vía madrileña de este año, analizando el impacto personal y profesional de subirse noche a noche a un escenario con una obra de semejante envergadura.

A lo largo de la conversación, ambos artistas abordaron la exigencia técnica, vocal y emocional que requiere un título de estas características, remarcando el enorme compromiso que supone mantener la frescura y la verdad escénica en cada función. Asimismo, la entrevista sirvió para reflexionar sobre el panorama actual del teatro musical a nivel internacional, prestando especial atención al extraordinario boom que está experimentando el género en Argentina, su país de origen. En este sentido, intercambiaron puntos de vista sobre la migración artística, la búsqueda de oportunidades en el extranjero y la riqueza que supone la circulación de talento entre plazas como Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México.

En el plano profesional, el encuentro sirvió también para repasar los horizontes de cada uno tras el cierre de temporada. Mientras Manente continuará vinculado al montaje renovando para una segunda temporada, Flor Lopardo encara un nuevo desafío profesional al incorporarse próximamente al esperadísimo montaje de SIX como alternante, que llegará a la capital a partir de septiembre. Por último, al ser preguntados sobre sus proyectos soñados si contaran con presupuesto ilimitado, los actores dieron rienda suelta a su creatividad citando obras tan diversas como EL VIOLINISTA EN EL TEJADO, UN DESPERTAR DE PRIMAVERA, HAMILTON o HADESTOWN.

Puedes disfrutar del vídeo completo con la entrevista y todos los detalles de esta charla en nuestras redes sociales.

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