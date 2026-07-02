TV: FIESTA PAGÄNA, el biopic cinematográfico sobre Mägo de Oz, presenta su primer tráiler oficial

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La historia de una de las bandas más influyentes del rock en castellano se prepara para dar el salto a las salas de cine tras la presentación del primer avance de su película biográfica. Bajo la dirección del cineasta Álvaro Brechner, la trayectoria de Mägo de Oz llegará a la gran pantalla con FIESTA PAGÄNA, un largometraje de ficción cuyo primer tráiler oficial ya ha salido a la luz, ofreciendo un adelanto del tono y el enfoque de la producción.

El proyecto, producido por Eterno Island Pictures, cuenta con un guion coescrito por Sofía Cuenca y el propio Brechner. La trama se sumerge en la historia del grupo desde sus orígenes en la década de los 80 hasta su consolidación internacional, retratando tanto sus hitos creativos y éxitos comerciales como las inevitables tensiones internas y vicisitudes que marcaron su evolución. Según los responsables del filme, la producción se apoya en material inédito y testimonios cercanos para plasmar el impacto cultural de la formación a lo largo de varias generaciones.

El reparto principal está encabezado por Adrián Lastra, quien asume el papel del carismático líder y batería de la banda, Txus di Fellatio. Junto a él, el elenco encargado de dar vida a los diferentes integrantes de la formación madrileña se completa con Adrià Mondaray como José Andrëa, Jorge López en el papel de Fran, Carlos Librado 'Nene' como Carlitos, Guillermo Furiase interpretando a Moha, Luis Bondía como Kiskilla, José Sospedra como Pedri, Jon Arias en el rol de Salva y Marc Parejo como Fernando.

El desarrollo de la producción no ha estado exento de discrepancias con los miembros actuales de la formación musical. Tras un periodo inicial de consenso, la banda Mägo de Oz ha optado por desvincularse definitivamente del largometraje. A pesar de la falta de respaldo por parte de la formación actual, el largometraje se encuentra en fase de postproducción y edición tras concluir su rodaje. Aunque FIESTA PAGÄNA carece todavía de una fecha de estreno definitiva en el calendario de las salas de cine, el lanzamiento de este primer avance anticipa un retrato detallado sobre los contrastes y el talento que definieron la historia del rock en España.

Los créditos de la fotografía corresponden a Chavero Fotografía.

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