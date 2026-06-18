Se anuncia el reparto de MIDSUMMER FEST

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Lírico , la azotea del Teatro Calderón, incorporará este verano a su programación MIDSUMMER FEST , una propuesta escénica inspirada en EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO de William Shakespeare . El espectáculo podrá verse del 9 de julio al 30 de agosto y supone la primera producción teatral dirigida por Talía del Val para este espacio.

La obra ofrece una reinterpretación contemporánea del clásico shakespeariano, trasladando los conflictos amorosos, los enredos y los elementos fantásticos de la pieza original a una puesta en escena concebida para el entorno al aire libre de la azotea del Teatro Calderón.

La historia se desarrolla en un Reino Mágico que atraviesa una crisis provocada por los enfrentamientos entre sus gobernantes. Para intentar restaurar el equilibrio, Puck organiza una gran celebración en el bosque en la que coinciden humanos y criaturas mágicas. Sin embargo, los conflictos sentimentales de los asistentes desencadenarán una serie de situaciones inesperadas marcadas por las confusiones, los encuentros fortuitos y los cambios de identidad.

El reparto está formado por Carlota Cacharrón (Hermia), Yoel Guillén (Demetrio), Antonio Hernández (Puck), Thomas J. King (Dody), Paula Muz (Titania), Laura Olaya (Helena), Pablo Piera (Lisandro), Antonio Prieto (Rueca), Alex Rojo (Oberon) y Manuel Tudela (Flauto).

La producción forma parte de la programación estival de Lírico, una iniciativa que combina propuestas escénicas y musicales en la azotea del Teatro Calderón , con Madrid como telón de fondo.

Las entradas para Midsummer Fest ya se encuentran a la venta.

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