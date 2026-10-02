TV: El fenómeno THE BOOK OF MORMON calienta motores para su estreno en Valencia
Nico Colomer y Albert Bolea revelan los secretos, el humor y los mayores desafíos de la comedia más irreverente de la temporada en el inicio de su gira por España
El fenómeno musical de la temporada calienta motores en Valencia. Tras su apoteósico paso por Madrid, la aclamada comedia THE BOOK OF MORMON se prepara para iniciar su esperada gira nacional este 7 de noviembre en el Teatro Olympia. La expectación es máxima, con funciones prorrogadas y entradas volando antes del gran estreno. Para conocer cómo están viviendo esta cuenta atrás, nos hemos sentado a charlar en exclusiva con sus grandes protagonistas: Nico Colomer (Elder Price) y Albert Bolea (Elder McKinley).
Durante nuestra entrevista, los actores nos desvelaron los entresijos de una obra que no deja indiferente a nadie. Bolea destaca cómo el inconfundible humor de los creadores de South Park aborda temas tabú y la religión de forma rompedora, logrando que "la gente salga meada viva", pero colando siempre un mensaje profundo que cala en el espectador. Colomer, por su parte, reconoce que THE BOOK OF MORMON es el musical perfecto incluso para quienes huyen del género, invitando al público valenciano a dejarse sorprender.
Por supuesto, no faltaron las confesiones sobre la enorme exigencia técnica que supone dar vida a estos mormones. Nico nos contó cómo sufre con los seis minutos en solitario del exigente I Believe y las carreras infernales del número La Pesadilla. Albert tampoco se queda atrás, señalando la "fantasía extrema" que supone su coreografía de claqué en Turn It Off, pero admitiendo que el verdadero reto para todos es el apoteósico número final que los deja prácticamente sin aliento.
Si quieres descubrir cuál es el número musical favorito de cada uno, cómo afrontan los temidos nervios de una gira nacional y todas las anécdotas que nos contaron entre bambalinas, no te puedes perder nuestra entrevista completa. ¡Dale al play en nuestro canal de YouTube!
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