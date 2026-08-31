TV: El Teatro Monumental acogerá en septiembre el concierto SIEMPRE ABBA tras el éxito de su estreno

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El Teatro Monumental de Madrid será el escenario de una nueva función de SIEMPRE ABBA el próximo viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas. La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE (OCRTVE) ha fijado esta nueva cita tras la excelente acogida de su estreno en el Auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván, donde clausuró la edición de Veranos de la Villa 2026 ante una gran afluencia de público la noche del sábado 29 de agosto.

Bajo la dirección musical del maestro Raúl Benavent, la producción reúne a la orquesta y al coro de la corporación pública con una banda pop y cuatro reconocidas voces del panorama del teatro musical en España. El elenco solista está integrado por Paule Mallagaray, quien formó parte del elenco de MAMMA MIA! y la temporada pasada protagonizó CENICIENTA, de Stage Entertainment; Lucía Ambrosini, quien formó parte de WICKED la pasada temporada como elenco y cover de Elphaba; Xabier Nogales, quien interpretó a Fiyero en WICKED; y Javier Santos, con una destacada trayectoria en títulos como GHOST y MATILDA.

El repertorio de SIEMPRE ABBA articula nuevos arreglos sinfónicos sobre las composiciones del cuarteto sueco, abarcando títulos emblemáticos como Dancing Queen y Chiquitita, en una propuesta que volverá a escucharse el próximo mes de septiembre en la sede habitual de la formación.

Esta nueva representación en el Teatro Monumental consolida la línea de proyectos de la OCRTVE, que ya exploró con éxito otros universos pop y rock en ediciones anteriores. Las entradas para la cita del 18 de septiembre permitirán al público experimentar SIEMPRE ABBA bajo una cuidada acústica de sala, ofreciendo una perspectiva sonora más cercana y detallada de la orquestación diseñada para este homenaje.

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