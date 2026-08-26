Platja d’Aro cierra el verano con ‘Broadway Jazz Classics’, un homenaje a los grandes musicales

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El festival Nits de Jazz de Platja d’Aro afronta este viernes 28 de agosto su última cita de la edición de 2026 con una propuesta especialmente vinculada al mundo del teatro musical: ‘Broadway Jazz Classics’. El espectáculo pondrá el broche final a una programación que ha reunido nueve conciertos gratuitos durante los meses de julio y agosto.

La propuesta es una producción propia de Nits de Jazz y ha sido creada y dirigida por el actor y cantante Dídac Flores, conocido por su trayectoria vinculada al teatro musical.

El espectáculo contará con cinco voces solistas: Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2024 y ganadora de Tu cara me suena; Jana Gómez, intérprete de musicales como Aladdín, La Bella y la Bestia, Rent, El Despertar de la Primavera, Casi Normales y Anastasia; Alex Dee, colaborador de artistas como Nathy Peluso y Macaco y fundador de The Gourmets Vocal Quartet; Elena Ribera, fundadora de Goig y miembro de formaciones como Les Fourchettes y Flux; y Javier Canales, actor de La Familia Addams, El aroma de Roma y El traje nuevo del emperador, además de integrante de The Gourmets Vocal Quartet, Jubilee Gospel & Soul y Black and White Xperience. El elenco estará acompañado por una orquesta de cámara formada por piano, bajo, percusión y vientos, además de la participación especial de la coral Gospel d’Aro.

‘Broadway Jazz Classics’ propone viajar hasta el Nueva York de comienzos del siglo XX y recuperar el vínculo entre el jazz y el teatro musical a través de compositores como George Gershwin y Cole Porter. El repertorio combinará estándares de jazz con grandes canciones de musicales que, aunque pertenecen a épocas posteriores, serán revisadas para sonar como si hubieran nacido en aquella época dorada del jazz.

‘Broadway Jazz Classics’ forma parte de una edición que ha contado con nombres como el saxofonista Miguel Zenón, ganador de un Grammy, Xavi Torres Trio, La Vella Dixieland Big Reunion, The Gramophone AllStars Big Band o Júlia Plans Sextet. El programa ha combinado artistas de referencia con diferentes aproximaciones al jazz y a las músicas que dialogan con este género.

Con esta clausura, Nits de Jazz pone el cierre a su 29.ª edición manteniendo una de sus principales señas de identidad: conciertos gratuitos y abiertos a todos los públicos en un escenario privilegiado frente al Mediterráneo. Un formato que ha permitido al festival consolidarse como una de las citas musicales destacadas del verano en la Costa Brava y acercar también el universo de Broadway a nuevos públicos.

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