LOS MISERABLES estrena nuevo tráiler y prepara su segunda temporada en el Teatro Apolo de Madrid

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La producción de Cameron Mackintosh y ATG Entertainment de LOS MISERABLES, el musical creado por Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, iniciará su segunda temporada en el Teatro Apolo de Madrid el próximo 11 de septiembre. A dos semanas de su regreso a la cartelera madrileña, la compañía ha hecho público un nuevo tráiler oficial que recopila imágenes de la puesta en escena española.

El montaje llega a este segundo ciclo tras haber registrado más de 250.000 espectadores durante sus primeras representaciones y haber obtenido 14 galardones en 2026. La versión londinense, que celebró recientemente su 40º aniversario y continúa en cartel en el Sondheim Theatre, supera ya las 16.000 funciones en el West End. A escala global, LOS MISERABLES acumula representaciones en 438 ciudades de 57 países, ha sido traducido a 22 idiomas y suma más de 150 millones de asistentes a lo largo de su historia.

Basado en la novela homónima de Victor Hugo, el argumento de LOS MISERABLES sigue el periplo de Jean Valjean, un exconvicto que intenta rehacer su vida y encontrar la redención tras salir de prisión, al tiempo que asume el cuidado de Cosette, hija de Fantine. La historia transcurre en la Francia del siglo XIX y sitúa a los personajes en el contexto de los levantamientos revolucionarios y las barricadas de París, abordando temáticas vinculadas a la justicia, el sacrificio personal y los conflictos sociales de la época.

La partitura de Claude-Michel Schönberg y Alain Boublil contiene piezas emblemáticas del repertorio de teatro musical, tales como I Dreamed a Dream, On My Own, Bring Him Home, Do You Hear The People Sing? y One Day More. LOS MISERABLES cuenta con más de 210 premios internacionales en su palmarés, incluidos ocho Premios Tony, cuatro Premios Olivier y cinco Drama Desk, entre ellos el de Mejor Musical. Asimismo, la adaptación cinematográfica estrenada en 2012 obtuvo tres Premios Oscar de un total de ocho nominaciones, y el tema Do You Hear The People Sing? formó parte de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las funciones de la segunda temporada de LOS MISERABLES se reanudarán a partir del 11 de septiembre en el Teatro Apolo, situado en la plaza de Tirso de Molina.

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