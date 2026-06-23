Ricardo Llorca clausura la temporada de Teatros del Canal con LOS DIARIOS DE MANHATTAN

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La Sala Negra de Teatros del Canal acoge desde hoy y hasta el próximo jueves el espectáculo LOS DIARIOS DE MANHATTAN, una propuesta artística que clausura oficialmente la temporada 2025-2026 como el último estreno de su programación. Este recital, concebido por el compositor y pianista Ricardo Llorca, funde la música y la narración a partir de unos textos propios que repasan sus vivencias personales en la ciudad norteamericana, donde reside desde el año 1988.

Bajo la dirección escénica de Jorge Moreno Pieiga, el montaje se presenta en un formato íntimo en el que el propio Ricardo Llorca ejerce como narrador e intérprete al piano. Sobre el escenario le acompañan la pianista y cantante Rosa Torres-Pardo y la actriz Yolanda Gómez Escudero, configurando un elenco que da vida a unas memorias que evocan un entorno donde conviven creadores y aventureros, explorando los límites entre la autenticidad, el fraude y la presunción en el mundo del arte.

El tejido musical de LOS DIARIOS DE MANHATTAN se estructura mediante una cuidada selección de piezas de diversos autores que dialogan de forma directa con el relato escrito. El repertorio incluye creaciones icónicas como The Ladies Who Lunch e I’m Still Here de Steven Sondheim, Opening y el Etude N.º 6 de Philip Glass, los Three Preludes de George Gershwin y China Gates de John Adams. Asimismo, la función integra las Children’s Songs de Chick Corea, la obra Not Today de Sonia Megías y la pieza Las Horas Vacías – Obertura Chorale, firmada por el propio Ricardo Llorca.

Con este cierre de temporada, el espacio cultural madrileño consolida su apuesta por las propuestas contemporáneas de corte multidisciplinar e internacional. LOS DIARIOS DE MANHATTAN no solo ofrece un recorrido por la vanguardia musical estadounidense y española, sino que también invita al espectador a una reflexión profunda sobre la identidad artística y la supervivencia cultural en una gran metrópoli.

More on Teatros del Canal Recent Articles Premios Talía 2026: Palmarés completo de los grandes ganadores 5/19/2026

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.