DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA comienza sus ensayos antes de su llegada a Madrid

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El Conde Drácula ya ha despertado. DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA ha comenzado esta semana sus ensayos de cara a su llegada a Madrid el próximo mes de octubre. La producción inicia así la recta final de preparación de la primera versión en español de la obra de Gordon Greenberg y Steve Rosen.

La producción está dirigida y adaptada por Sara Pérez, con Javier Ruescas participando también en la adaptación. Esta nueva versión lleva a escena una particular aproximación al universo de Drácula, transformando el clásico imaginario vampírico en una propuesta marcada por el humor, la comedia y un tono irreverente.

Al frente del reparto se encuentra Alexandre Ars, que se meterá en la piel del Conde Drácula. El actor y el resto del elenco ya trabajan en las primeras escenas y en la construcción de los personajes mientras el montaje comienza a definir el tono y el ritmo que tendrá sobre el escenario.

De Valladolid y Bilbao a Madrid

Antes de instalarse en la capital, DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA tendrá un recorrido previo por Valladolid y Bilbao, donde celebrará funciones antes de su estreno madrileño.

Este primer encuentro con los espectadores formará parte del camino hacia la temporada en el Teatro Rooftop Lírico del Calderón, que tendrá uno de sus momentos destacados en vísperas de Halloween.

La propuesta visual será otro de los elementos destacados de la producción. Antonio Velasco firma el diseño de vestuario, concebido para reforzar el carácter cómico, terrorífico e irreverente del espectáculo. Antonio Velasco Madrid se incorpora además al proyecto como patrocinador oficial.

DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA comenzará funciones el 24 de octubre en el Teatro Rooftop Lírico del Calderón de Madrid y celebrará su estreno oficial el 30 de octubre, en vísperas de Halloween.

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