TV: Disfruta de los números musicales 'El alma al aire', 'No es lo mismo' y 'La Tormenta'
El pase gráfico de EL ALMA AL AIRE nos ha regalado la actuación en directo de tres números musicales de la producción con canciones de Alejandro Sanz
La cuenta atrás para el estreno mundial de EL ALMA AL AIRE avanza con fuerza. El nuevo musical original de Stage Entertainment, construido a partir de los inolvidables temas de Alejandro Sanz, ha celebrado hoy su pase gráfico en Madrid, permitiendo a la prensa asomarse al universo sonoro y escénico de la producción antes de su gran debut el 1 de octubre de 2026 en el Ocaso Coliseum de la Gran Vía.
Durante la presentación de hoy, el plato fuerte ha sido la interpretación en directo de tres números musicales que demuestran la fuerza de la adaptación teatral de las canciones de Sanz: "El alma al aire", "No es lo mismo" y "La Tormenta (Hoy Llueve, Hoy Duele)". Estas piezas musicales reflejan el latido de la trama, ambientada en un pueblo pesquero donde las decisiones de varias generaciones marcan el rumbo de sus vidas.
Este ambicioso proyecto supone un hito histórico para la productora, siendo su primer musical 100% original desarrollado en España tras un cuarto de siglo produciendo éxitos internacionales. Detrás de este engranaje creativo se encuentran nombres tan prestigiosos como el libretista Álvaro Tato, el director Jonathan Kent, la coreógrafa Lynne Page y el supervisor musical Nick Skilbeck, acompañados en el diseño visual y técnico por Tom Pye (escenografía), Nevin Steinberg (sonido) y Hugh Vantone (iluminación).
Sobre las tablas, la potencia vocal y actoral corre a cargo de un elenco estelar encabezado por Pepe Nufrio (Ale), Amanda Digón (Ella), Natan Segado (Bruno), Lydia Fairén (Sandy), Antonio MM (Pescador), Inma “La Carbonera” (Levante), Miriam Madrid (Alma), Inés León (Soledad) y Hugo Ruiz (Jamie).
Haz clic en los enlaces a continuación para ver y escuchar los números musicales presentados hoy y sumergirte de lleno en la magia de EL ALMA AL AIRE.
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90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
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Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
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Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
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El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)