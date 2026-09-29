TV: Disfruta de los números musicales 'El alma al aire', 'No es lo mismo' y 'La Tormenta'

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La cuenta atrás para el estreno mundial de EL ALMA AL AIRE avanza con fuerza. El nuevo musical original de Stage Entertainment, construido a partir de los inolvidables temas de Alejandro Sanz, ha celebrado hoy su pase gráfico en Madrid, permitiendo a la prensa asomarse al universo sonoro y escénico de la producción antes de su gran debut el 1 de octubre de 2026 en el Ocaso Coliseum de la Gran Vía.

Durante la presentación de hoy, el plato fuerte ha sido la interpretación en directo de tres números musicales que demuestran la fuerza de la adaptación teatral de las canciones de Sanz: "El alma al aire", "No es lo mismo" y "La Tormenta (Hoy Llueve, Hoy Duele)". Estas piezas musicales reflejan el latido de la trama, ambientada en un pueblo pesquero donde las decisiones de varias generaciones marcan el rumbo de sus vidas.

Este ambicioso proyecto supone un hito histórico para la productora, siendo su primer musical 100% original desarrollado en España tras un cuarto de siglo produciendo éxitos internacionales. Detrás de este engranaje creativo se encuentran nombres tan prestigiosos como el libretista Álvaro Tato, el director Jonathan Kent, la coreógrafa Lynne Page y el supervisor musical Nick Skilbeck, acompañados en el diseño visual y técnico por Tom Pye (escenografía), Nevin Steinberg (sonido) y Hugh Vantone (iluminación).

Sobre las tablas, la potencia vocal y actoral corre a cargo de un elenco estelar encabezado por Pepe Nufrio (Ale), Amanda Digón (Ella), Natan Segado (Bruno), Lydia Fairén (Sandy), Antonio MM (Pescador), Inma “La Carbonera” (Levante), Miriam Madrid (Alma), Inés León (Soledad) y Hugo Ruiz (Jamie).

Haz clic en los enlaces a continuación para ver y escuchar los números musicales presentados hoy y sumergirte de lleno en la magia de EL ALMA AL AIRE.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 32 Days 12 Hrs 27 Min 20 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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