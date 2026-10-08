TV: ¡Bienvenidos al Kit Kat Klub! Los números musicales de CABARET en su nueva temporada en Madrid
Descubre los números musicales más emblemáticos de la nueva temporada de CABARET
El bullicioso y clandestino ambiente del Berlín de 1929 vuelve a instalarse en la capital con el estreno de CABARET en el Espacio Delicias. A partir de este próximo 9 de octubre, la aclamada producción inmersiva levantará el telón de su segunda temporada, invitando al público a cruzar las puertas del Kit Kat Klub para sumergirse en una época marcada por la euforia nocturna, la inestabilidad social y la libertad absoluta sobre las tablas.
Para dar vida a este clásico del teatro musical, el montaje cuenta con un elenco entregado y con una sólida química escénica. Las funciones de esta temporada estarán lideradas por Mario Vaquerizo y Víctor Palmero, quienes se alternan en la piel del carismático y provocador Maestro de Ceremonias (Emcee), acompañados por el talento vocal e interpretativo de Laia Prats como la inolvidable Sally Bowles. Junto a ellos, un destacado grupo de intérpretes compuesto por José Pastor, Patricia Clark, Tony River, Ricky Merino y Marta Arteta completa la compañía principal, aportando matices renovados a los personajes ideados por Joe Masteroff, John Kander y Fred Ebb bajo la atenta dirección de Federico Bellone.
La cuenta atrás ha finalizado y todo está dispuesto para que los acordes de este icónico título vuelvan a resonar con la misma intensidad de siempre. Echa un vistazo a estos vídeos del Kit Kat Klub en vivo para descubrir cómo suena el talento de este reparto en los números musicales más emblemáticos del espectáculo.
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