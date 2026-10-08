TV: Así fue la noche de estreno de THE ISLAND OF NEVERLAND en Madrid
La magia de Nunca Jamás aterriza en Madrid con el estreno mundial de THE ISLAND OF NEVERLAND.
Madrid ya tiene su particular Nunca Jamás. THE ISLAND OF NEVERLAND celebró anoche su noche de estreno en Espacio Delicias, donde invitados, profesionales de la industria y rostros conocidos pudieron descubrir esta nueva propuesta inmersiva que combina teatro, circo contemporáneo y acrobacia aérea.
Producido por LETSGO y Balich Wonder Studio, el espectáculo transforma más de 7.000 metros cuadrados en un universo fantástico en el que el público se adentra en una nueva historia ambientada en el imaginario de Peter Pan.
La noche de estreno reunió a buena parte del equipo artístico y creativo del espectáculo, además de numerosos invitados que no quisieron perderse la llegada a Madrid de esta producción internacional.
BroadwayWorld España estuvo allí para recoger el ambiente de la noche, la llegada de los invitados y las primeras impresiones ante esta espectacular propuesta.
En nuestro vídeo podrás descubrir cómo se vivió la noche de estreno de THE ISLAND OF NEVERLAND y conocer de cerca el ambiente que acompañó a la llegada de esta nueva aventura a Madrid.
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