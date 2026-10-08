TV: Así fue la noche de estreno de THE ISLAND OF NEVERLAND en Madrid

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Madrid ya tiene su particular Nunca Jamás. THE ISLAND OF NEVERLAND celebró anoche su noche de estreno en Espacio Delicias, donde invitados, profesionales de la industria y rostros conocidos pudieron descubrir esta nueva propuesta inmersiva que combina teatro, circo contemporáneo y acrobacia aérea.

Producido por LETSGO y Balich Wonder Studio, el espectáculo transforma más de 7.000 metros cuadrados en un universo fantástico en el que el público se adentra en una nueva historia ambientada en el imaginario de Peter Pan.

La noche de estreno reunió a buena parte del equipo artístico y creativo del espectáculo, además de numerosos invitados que no quisieron perderse la llegada a Madrid de esta producción internacional.

BroadwayWorld España estuvo allí para recoger el ambiente de la noche, la llegada de los invitados y las primeras impresiones ante esta espectacular propuesta.

En nuestro vídeo podrás descubrir cómo se vivió la noche de estreno de THE ISLAND OF NEVERLAND y conocer de cerca el ambiente que acompañó a la llegada de esta nueva aventura a Madrid.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 23 Days 06 Hrs 15 Min 52 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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