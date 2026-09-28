TV: Andrew Lippa y Kevin Miserocchi viven el gran estreno de LA FAMILIA ADDAMS

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Con motivo del estreno oficial de LA FAMILIA ADDAMS en el Teatro Calderón de Madrid, dos figuras fundamentales en la historia y trascendencia del clan gótico volaron hasta España para arropar la inauguración de esta renovada producción de LETSGO y beon. Entertainment. Se trata de Andrew Lippa, autor de la música y las letras de la adaptación musical que debutó en Broadway en 2010, y Kevin Miserocchi, director de la Tee & Charles Addams Foundation y encargado de custodiar el legado gráfico e identitario creado originalmente por Charles Addams. En BroadwayWorld Spain tuvimos la oportunidad de sentarnos con ambos para comentar las sensaciones que les dejó la función de estreno.

Ambos creadores coincidieron en elogiar la fuerza y fidelidad del montaje español. Kevin Miserocchi destacó la solidez de una partitura que sigue vertebrando la obra con maestría y celebró especialmente escuchar a Gómez en su idioma nativo, subrayando cómo el personaje y la arrolladora presencia de Morticia conectan de forma natural con la sensibilidad del público local. Por su parte, Andrew Lippa se mostró fascinado por la calidez del patio de butacas y por los pequeños giros y guiños castizos incorporados al libreto, explicando cómo disfruta de las diversas adaptaciones internacionales sin perder la esencia cómica y humana con la que fue concebida la obra.

Durante la conversación, Miserocchi también reflexionó sobre la evolución del universo Addams desde las viñetas originales hasta el reciente fenómeno global de la serie MIÉRCOLES, enfatizando ese componente esencial e innegociable de afecto incondicional y aceptación que convierte al clan en un núcleo familiar ejemplar. En un presente donde conviven la apertura a la diversidad y ciertos discursos convencionales, ambos recalcaron que los Addams siguen brindando una lección indispensable: bajo su fachada tétrica y disidente, sus vínculos son sanos, leales y sinceros.

Para culminar el encuentro, Lippa ofreció jugosas novedades sobre sus próximos pasos profesionales, confirmando que se encuentra trabajando en un musical navideño de LA FAMILIA ADDAMS junto a Rick Elice y con la colaboración de la propia Fundación que dirije Miserocchi. Asimismo, el compositor desveló que prepara una película musical navideña prevista para finales de 2027 y un nuevo espectáculo teatral en desarrollo junto a Sergio Trujillo, Bob Martin y Netflix para adaptar la popular serie mexicana LA CASA DE LAS FLORES, creada por Manolo Caro, cuya llegada a los escenarios se prevé entre 2028 y 2029. Podéis disfrutar de la entrevista completa en vídeo en nuestro canal oficial de YouTube.

Andrew Lippa</a> y Kevin Miserocchi: los secretos de LA FAMILIA ADDAMS en" width="356">

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