LA GRAN AUDICIÓN elige en Sevilla a sus 24 concursantes definitivos
El talent show de beon. Entertainment y Canal Sur cierra su fase de casting con dos jornadas de formación de las que salen los artistas que entrarán al programa
Ayer concluyó en Sevilla el casting final de LA GRAN AUDICIÓN, el nuevo talent show de teatro musical producido por beon. Entertainment y Canal Sur. Tras dos intensas jornadas de pruebas, un total de 40 aspirantes lograron llegar al último día de selección, de los cuales solo 24 consiguieron finalmente la plaza para formar parte del programa, cuyo estreno en televisión está previsto para mediados del mes de octubre.
Lejos de la presión habitual de este tipo de convocatorias, la dinámica de esta criba definitiva destacó por su enfoque formativo. Según compartieron los propios candidatos, estas jornadas no se centraron en la estructura de un casting tradicional, sino que se desarrollaron a modo de workshops y clases prácticas de canto, danza e interpretación. Esta metodología permitió a los participantes aprender de grandes profesionales del sector en un ambiente donde, más que sentirse juzgados, pudieron nutrirse artísticamente y trabajar con libertad.
BroadwayWorld Spain estuvo presente en esta decisiva jornada para acompañar de cerca a los aspirantes y al equipo docente. Durante el evento, el equipo pudo conversar con los presentadores del formato, Pablo Puyol y María Casado, cuyas entrevistas al completo estarán disponibles muy pronto. Asimismo, Dario Regattieri, creador y productor del programa, compartió sus impresiones sobre el terreno, mostrándose muy ilusionado y profundamente conmovido al ver el talento y la entrega de todos los artistas congregados.
La jornada culminó con un emotivo tramo final en el que se comunicó el veredicto. Los 24 artistas seleccionados se llevaron a casa el ansiado "sí" que les otorga el acceso al programa, un hito que marca el verdadero inicio de su reto. A partir de su entrada, los concursantes deberán seguir formándose y audicionando de manera continua hasta llegar a la meta definitiva: alzarse con la victoria y conseguir el premio final de protagonizar una gran producción de teatro musical.
https://youtube.com/shorts/J97hknLd8cs
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