RECUÉRDAME, el concierto teatralizado tributo a el Diario de Noah, vuelve a Madrid

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RECUÉRDAME se presenta nuevamente el próximo viernes 18 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Tribueñe de Madrid. El concierto teatralizado, producido por BlueFlags Productions, narra una historia de amor a través de los recuerdos de sus protagonistas. El espectáculo está inspirado en el universo de “El diario de Noah", obra que sigue a una pareja apasionada en tres momentos diferentes de sus vidas. Los protagonistas son interpretados por seis actores, que encarnan a Allie y Noah en sus etapas de juventud, mediana y mayor edad. Junto a ellos, un elenco coral acompaña la historia y profundiza el viaje emocional de la propuesta.

Los distintos momentos de la vida de Allie y Noah no se presentan dentro de una cronología convencional. Por el contrario, aparecen a través de recuerdos, emociones y fragmentos de su historia compartida, acompañados por canciones vinculadas a diferentes momentos de su relación. El montaje apuesta por una puesta en escena íntima, en la que el piano en directo cobra un papel importante para terminar de contar aquello que permanece entre el amor de una pareja cuando los recuerdos comienzan a desaparecer.

El reparto principal femenino está compuesto por Gill Apter como Allie mayor, Candelas Pañeda como Allie mediana y Lucía Domínguez como Allie jóven. En cuanto al elenco principal masculino, Ignacio Durán interpreta a Noah mayor, Fabián Herz a Noah mediano y Carlos Berna a Noah joven. El espectáculo cuenta además con un elenco coral y un doble elenco de intérpretes.

Tras dos funciones anteriores, RECUÉRDAME continúa su recorrido con esta nueva representación en Madrid. Aquella previa experiencia sobre el escenario ha permitido al proyecto seguir desarrollando su propuesta escénica y musical, potenciando la cercanía presente en un formato basado en voces y piano en directo.

BlueFlags Productions impulsa proyectos escénicos en los que teatro y música comparten el peso narrativo. RECUÉRDAME podrá verse el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 20:30 h en el Teatro Tribueñe, situado en C/ Sancho Dávila, 31, Madrid. Las entradas tienen un precio de 18 € en venta anticipada y están disponibles a través de la venta oficial del Teatro Tribueñe. El espectáculo se representa en español.

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