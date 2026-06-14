Patti LuPone visita LOS MISERABLES en Madrid cuatro décadas después de dar vida a Fantine en Londres

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La historia de LOS MISERABLES vivió hoy uno de esos momentos que conectan directamente pasado y presente. La legendaria Patti LuPone, encargada de dar vida a Fantine en la producción original del musical en el West End de Londres, visitó hoy el Teatro Apolo de Madrid para encontrarse con el elenco de la actual producción española.

La actriz y cantante, que se encuentra en España con motivo de su gira internacional de conciertos y que mañana actuará en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, quiso acercarse hasta el escenario donde cada noche se representa el clásico de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg. Durante su visita, compartió impresiones con los intérpretes y recordó algunas anécdotas de aquella histórica producción que marcó el inicio de un fenómeno teatral sin precedentes.

Visiblemente emocionada, LuPone destacó que este año se cumplen cuarenta años desde que se puso por primera vez en la piel de Fantine en Londres, un personaje al que dio voz en el estreno de una obra que acabaría convirtiéndose en el musical de mayor permanencia en cartel de la historia. Su presencia en el Apolo sirvió para tender un puente entre la producción original y la actual versión española que triunfa en la capital.

La visita de Patti LuPone se suma a los numerosos hitos que está viviendo LOS MISERABLES en Madrid, donde la producción de ATG Entertainment continúa cosechando el favor del público. Para la compañía, recibir a una de las figuras más icónicas de la historia del musical supuso un momento único y un recordatorio del extraordinario legado de una obra que sigue emocionando a espectadores de todo el mundo cuatro décadas después de su estreno.

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