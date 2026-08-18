Comienza el rodaje de LIBRE, inspirada en el universo musical de Nino Bravo

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Ha comenzado el rodaje de LIBRE, la nueva película dirigida por David Serrano (Días de fútbol, Voy a pasármelo bien) y escrita por Joaquín Oristrell, una comedia romántica inspirada en el universo musical de Nino Bravo cuyo estreno en salas está previsto para 2027.

Jan Serra, Lina de Sol y Alberto San Juan protagonizan la producción junto a Secun de la Rosa y Ricardo Gómez. San Juan será el encargado de dar vida a Nino Bravo, mientras que Lorena Calero, Nuria Herrero y Óscar Lasarte completan el reparto.

La película se rodará durante las próximas semanas en Valencia, Madrid y Málaga y está producida por Kiko Martínez, de Nadie es Perfecto, y Cristóbal García, de La Terraza Films.

Concebida como una feel-good movie, LIBRE aborda con humor y ternura la historia de un joven inadaptado que intenta encontrar su lugar en el mundo. Al mismo tiempo, la película plantea un homenaje a Nino Bravo y utiliza su música como parte fundamental de la narración.

LIBRE no es un biopic ni un musical al uso. La película utiliza la figura y las canciones de Nino Bravo como una herramienta narrativa con la que conectar pasado y presente y acercar su legado a nuevas generaciones.

La historia gira alrededor de Nino Torrent, un joven de 25 años que lleva tiempo intentando encontrar su lugar en el mundo. Continúa viviendo con sus padres y sus miedos, y escuchar a Nino Bravo es una de las pocas cosas que consigue hacerle olvidar sus problemas.

En plena crisis de identidad, su camino se cruza con el de Clemen, quien también intenta mantenerse a flote en su propio naufragio. Entre torpezas, largas conversaciones y canciones, ambos descubrirán que quizá no estaban tan solos como pensaban.

La película se presenta así como un relato sobre la redención, el amor improbable y las segundas oportunidades, en el que la música, la diferencia y la vulnerabilidad ocupan un lugar central.

Sobre la propuesta, David Serrano explica: “Libre es una película que quiere reconciliarnos con la vida”. El director define el proyecto como una historia sobre las segundas oportunidades y una comedia romántica alejada de los códigos habituales del género, “más frágil, más humana y, al mismo tiempo, profundamente luminosa y divertida”.

LIBRE es una producción de La Terraza Films y Nadie es Perfecto, con la participación de Atresmedia, HBO Max y À Punt y la financiación del ICAA y la Generalitat Valenciana.

Buena Vista International distribuirá la película en España y Film Factory se encargará de las ventas internacionales. Con su rodaje ya en marcha entre Valencia, Madrid y Málaga, LIBRE tiene previsto llegar a los cines en 2027.

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