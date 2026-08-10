TV: LOS MISERABLES cierra su primera temporada en Madrid liderando los Premios BroadwayWorld 2026

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La nueva producción de LOS MISERABLES ha consolidado su hegemonía en la escena teatral española al convertirse en la gran triunfadora de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2026. El montaje, presentado por ATG Entertainment, hizo historia en el certamen al alcanzar un total de 16 nominaciones, cifra con la que igualó el récord absoluto fijado por EL MÉDICO como el espectáculo más nominado en una sola edición de estos galardones. Tras la votación de los espectadores, la obra ratificó este reconocimiento al alzarse con un impresionante total de nueve premios. Este hito coincide con el cierre de su exitosa primera temporada en el Teatro Apolo de Madrid, donde este domingo 9 de agosto se ha llevado a cabo la última función de la temporada tras haber realizado más de 250 funciones.

El palmarés obtenido refleja el respaldo tanto a nivel interpretativo como técnico. Además de coronarse en la categoría reina de Mejor Musical, la producción destacó en el apartado actuarial con los premios a Adrián Salzedo como Mejor Actor Principal, Alexia Pascual como Mejor Actriz de Reparto y la distinción a su elenco completo en Mejor Ensemble. En el terreno creativo y técnico, el espectáculo se adjudicó las categorías de Mejor Adaptación para Albert Mas-Griera, Mejor Escenografía para Matt Kinley, Mejor Iluminación para Paule Constable, Mejor Videoescena para Finn Ross y Mejor Vestuario para el equipo integrado por Andreane Neofitou, Christine Rowland y Paul Wills.

Tras el gran éxito cosechado durante estas más de 250 presentaciones, la producción regresará a la cartelera madrileña para una segunda temporada a partir del 11 de septiembre. Esta nueva etapa contará con algunas bajas en el reparto, ya que varios intérpretes se despiden del proyecto, entre ellos Alexia Pascual y Flor Lopardo.

Basado en la obra cumbre de Víctor Hugo, el argumento sitúa al espectador en la Francia posterior a la Revolución. La trama sigue la trayectoria del exconvicto Jean Valjean en su constante búsqueda de redención y paz, mientras es perseguido incansablemente por el implacable inspector Javert. Enmarcada entre barricadas, amores imposibles y sueños rotos, la partitura incluye composiciones emblemáticas del teatro musical contemporáneo como "I Dreamed a Dream" o "One Day More", articulando un testimonio atemporal sobre la esperanza y la resistencia del espíritu humano.

El triunfo alcanzado en la capital española se suma al impacto global de la creación de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, un fenómeno internacional que no tiene rival al ser el musical con mayor permanencia en cartelera del mundo, acumulando más de 16.000 funciones solo en Londres. Con presencia en 57 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 150 millones de personas, Madrid se une a este récord global con una puesta en escena que destaca por su intensidad emocional y una partitura icónica que forma parte fundamental de la historia de la música.

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