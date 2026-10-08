PHOTOS: Primeras imágenes del regreso de CABARET a Madrid
El emblemático Kit Kat Klub vuelve a encender sus luces en Madrid con el estreno de su segunda temporada el próximo 9 de octubre en el Espacio Delicias
Tras el éxito cosechado, CABARET regresa a la capital apostando de nuevo por un formato que transporta al espectador directamente al vibrante del Berlín de 1929, convirtiendo todo el recinto en un auténtico club clandestino de la época. Esta vez, el Espacio Delicias acoge a esta nueva versión inmersiva del Kit Kat Club y abre sus puertas el 9 de octubre.
Bajo la dirección de Federico Bellone, esta nueva andadura cuenta con un renovado y estelar reparto principal liderado por el polifacético Mario Vaquerizo y el actor Víctor Palmero alternándose en el icónico papel del Maestro de Ceremonias (Emcee). Junto a ellos, se cuenta Laia Prats como Sally Bowles, José Pastor como Clifford Bradshaw, Patricia Clark como Fräulein Schneider, Tony River como Herr Schultz, Ricky Merino como Ernst Ludwig y Marta Arteta como Fräulein Kost, junto a un sólido cuerpo de actores, covers y swings. Todos ellos dan vida a este clásico indiscutible del género firmado por Joe Masteroff, John Kander y Fred Ebb, manteniendo intacta la fuerza dramática, la provocación y la atmósfera que caracterizan al título.
Con las entradas ya a la venta y el recinto listo para acoger de nuevo las funciones a partir del 9 de octubre, el montaje se afianza como uno de los grandes atractivos de la cartelera madrileña de la temporada. Echa un vistazo a estas imágenes del Kit Kat Klub en vivo para descubrir cómo luce este esperado regreso sobre las tablas.
Andrea del Castillo, Mario Vaquerizo
Laia Prats
Elenco Cabaret
Laia Prats
Marc Sol, Mario Vaquerizo, Miguel Mateos
Laia Prats
Marc Sol, Mario Vaquerizo, Miguel Mateos
Laia Prats
Elenco Cabaret
Laia Prats, Mario Vaquerizo, José Pastor
Elenco Cabaret
Laia Prats
Elenco Cabaret
Mario Vaquerizo
Elenco Cabaret
Mario Vaquerizo
José Pastor
Elenco Cabaret
Laia Prats
Mario Vaquerizo
Mario Vaquerizo
Marc Sol
Elenco Cabaret
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