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PHOTOS: Primeras imágenes del regreso de CABARET a Madrid

El emblemático Kit Kat Klub vuelve a encender sus luces en Madrid con el estreno de su segunda temporada el próximo 9 de octubre en el Espacio Delicias

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PHOTOS: Primeras imágenes del regreso de CABARET a Madrid — photo 1 of 24

Tras el éxito cosechado, CABARET regresa a la capital apostando de nuevo por un formato que transporta al espectador directamente al vibrante del Berlín de 1929, convirtiendo todo el recinto en un auténtico club clandestino de la época. Esta vez, el Espacio Delicias acoge a esta nueva versión inmersiva del Kit Kat Club y abre sus puertas el 9 de octubre.

Bajo la dirección de Federico Bellone, esta nueva andadura cuenta con un renovado y estelar reparto principal liderado por el polifacético Mario Vaquerizo y el actor Víctor Palmero alternándose en el icónico papel del Maestro de Ceremonias (Emcee). Junto a ellos, se cuenta Laia Prats como Sally Bowles, José Pastor como Clifford Bradshaw, Patricia Clark como Fräulein Schneider, Tony River como Herr Schultz, Ricky Merino como Ernst Ludwig y Marta Arteta como Fräulein Kost, junto a un sólido cuerpo de actores, covers y swings. Todos ellos dan vida a este clásico indiscutible del género firmado por Joe Masteroff, John Kander y Fred Ebb, manteniendo intacta la fuerza dramática, la provocación y la atmósfera que caracterizan al título.

Con las entradas ya a la venta y el recinto listo para acoger de nuevo las funciones a partir del 9 de octubre, el montaje se afianza como uno de los grandes atractivos de la cartelera madrileña de la temporada. Echa un vistazo a estas imágenes del Kit Kat Klub en vivo para descubrir cómo luce este esperado regreso sobre las tablas.

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Andrea del Castillo, Mario Vaquerizo

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Laia Prats

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Elenco Cabaret

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Laia Prats

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Marc Sol, Mario Vaquerizo, Miguel Mateos

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Laia Prats

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Marc Sol, Mario Vaquerizo, Miguel Mateos

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Laia Prats

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Elenco Cabaret

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Laia Prats, Mario Vaquerizo, José Pastor

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Elenco Cabaret

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Laia Prats

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Elenco Cabaret

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Mario Vaquerizo

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Elenco Cabaret

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Mario Vaquerizo

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José Pastor

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Elenco Cabaret

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Laia Prats

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Mario Vaquerizo

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Mario Vaquerizo

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Marc Sol

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Elenco Cabaret



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