Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Omar Nieves, actor de MOULIN ROUGE! en Broadway, impartirá un workshop intensivo en Madrid
El reconocido intérprete y coreógrafo liderará los próximos 9 y 10 de noviembre un programa formativo en Arroyomolinos
La escena del teatro musical en España continúa estrechando lazos con la industria internacional de la mano de iniciativas formativas de alto nivel. AMAE Escuela de Teatro Musical ha presentado AMAE Conecta, una nueva plataforma diseñada para acercar a estudiantes y profesionales a referentes globales de las artes escénicas. Su carta de presentación será un exclusivo workshop intensivo de danza y canto impartido por Omar Nieves (cantante, actor, bailarín y creador con una trayectoria destacada en producciones de Broadway como MOULIN ROUGE! THE MUSICAL, además de títulos como ANASTASIA, ALADDIN y WEST SIDE STORY) , que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre de 2026 en Arroyomolinos, Madrid.
Durante estas dos jornadas intensivas, que suman un total de 10 horas de trabajo práctico, los participantes podrán profundizar tanto en el entrenamiento técnico y el montaje coreográfico como en el ámbito vocal. Este último aspecto abordará la técnica aplicada a la partitura, los recursos estilísticos del pop-rock, el trabajo de armonías y la integración del canto con el movimiento escénico.
El workshop contará además con un equipo de primer nivel en el sector, integrado por Carles Vallés (WICKED, UNA RUBIA MUY LEGAL) en la dirección musical y Sara Martín (CENICIENTA, CHICAGO, MAMMA MÍA!) como asistente de coreografía de Omar Nieves. Como valor añadido para los asistentes, todo el material trabajado durante el fin de semana será grabado y facilitado al alumnado como herramienta de estudio.
La actividad está orientada a estudiantes y profesionales que cuenten con una base técnica suficiente. Para garantizar el aprovechamiento del curso, se han estructurado dos grupos de nivel (intermedio e intermedio/avanzado) asignados mediante una breve entrevista previa durante el proceso de matrícula. Las inscripciones ya se encuentran abiertas con un precio general de 200 euros, contando con una tarifa reducida de 180 euros para aquellos que formalicen su plaza antes del 1 de noviembre. Una oportunidad única para aprender de primera mano de los estándares de la gran meca del musical internacional sin salir de la Comunidad de Madrid.
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