Omar Nieves, actor de MOULIN ROUGE! en Broadway, impartirá un workshop intensivo en Madrid

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La escena del teatro musical en España continúa estrechando lazos con la industria internacional de la mano de iniciativas formativas de alto nivel. AMAE Escuela de Teatro Musical ha presentado AMAE Conecta, una nueva plataforma diseñada para acercar a estudiantes y profesionales a referentes globales de las artes escénicas. Su carta de presentación será un exclusivo workshop intensivo de danza y canto impartido por Omar Nieves (cantante, actor, bailarín y creador con una trayectoria destacada en producciones de Broadway como MOULIN ROUGE! THE MUSICAL, además de títulos como ANASTASIA, ALADDIN y WEST SIDE STORY) , que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre de 2026 en Arroyomolinos, Madrid.

Durante estas dos jornadas intensivas, que suman un total de 10 horas de trabajo práctico, los participantes podrán profundizar tanto en el entrenamiento técnico y el montaje coreográfico como en el ámbito vocal. Este último aspecto abordará la técnica aplicada a la partitura, los recursos estilísticos del pop-rock, el trabajo de armonías y la integración del canto con el movimiento escénico.

El workshop contará además con un equipo de primer nivel en el sector, integrado por Carles Vallés (WICKED, UNA RUBIA MUY LEGAL) en la dirección musical y Sara Martín (CENICIENTA, CHICAGO, MAMMA MÍA!) como asistente de coreografía de Omar Nieves. Como valor añadido para los asistentes, todo el material trabajado durante el fin de semana será grabado y facilitado al alumnado como herramienta de estudio.

La actividad está orientada a estudiantes y profesionales que cuenten con una base técnica suficiente. Para garantizar el aprovechamiento del curso, se han estructurado dos grupos de nivel (intermedio e intermedio/avanzado) asignados mediante una breve entrevista previa durante el proceso de matrícula. Las inscripciones ya se encuentran abiertas con un precio general de 200 euros, contando con una tarifa reducida de 180 euros para aquellos que formalicen su plaza antes del 1 de noviembre. Una oportunidad única para aprender de primera mano de los estándares de la gran meca del musical internacional sin salir de la Comunidad de Madrid.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 3 Days 15 Hrs 22 Min 28 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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